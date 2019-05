Osebnostni test: spoznajte, kako "zeleni" ste zares

Naše odločitve povejo veliko o tem, kakšni smo do okolja in do ljudi okrog nas. Včasih sami sebe vidimo drugače. Izpolnite osebnostni test in preverite, kako "zeleni" ste v resnici.

Vsi moramo nekako priti z ene točke na drugo. Vse vrste prevoza uporabljajo določeno gorivo. Nekateri prevozi so prijaznejši do okolja kot drugi. Vedno bolj se zavedamo, da lahko z izbiro prevoznega sredstva oziroma goriva pripomoremo k manjšim obremenitvam okolja.

Kako se uvrščate na lestvici do okolja prijaznih voznikov?

Javni prevoz: učinkovit, a premalo dostopen

Čeprav je dostopnost javnega prevoza pri nas velikokrat slaba, je to vseeno eden do okolju najprijaznejših načinov prevoza, če želimo do cilja priti relativno hitro.

Železniški promet izpušča najmanj toplogrednih plinov, lahko je zelo učinkovit, če je na voljo dovolj povezav.

Avtobusni promet sicer porabi več goriva kot železniški. Vsakokrat, ko vstopimo v avtobus, povečamo učinkovitost avtobusnega prometa.

Čeprav so letala energetsko zelo potratna, pa med letalskimi linijami obstaja ogromna razlika, kar zadeva porabo goriva. Med ameriški letalskimi povezavami je po raziskavi ameriškega sveta za čisti prevoz (International Council for Clean Transport) med najbolj in najmanj učinkovitimi kar 26 odstotkov razlike v učinkoviti porabi energentov.

Osebni prevoz: naša najpogostejša izbira

Osebni avtomobili imajo kar štirikrat večje izpuste kot motorji. Ogromno goriva porabijo zaradi stanja v prometnih zastojih. Ne glede na velik vpliv avtomobilskega prometa na okolje, je avto še vedno najbolj priljubljeno prevozno sredstvo na svetu.

Z avtomobilom smo hitri, prevoz je udoben in zanesljiv, vedno na voljo in ni odvisen od voznih redov. Po drugi strani sta vzdrževanje osebnega vozila in zavarovanje draga. Če želimo povečati zmogljivost avtomobilskega prometa, se lahko odločimo za car-sharing oziroma souporabo vozila.

Skrb za okolje na prvem mestu

Za vse, ki želijo uživati v udobju in dostopnosti osebnega avtomobila in bi radi prispevali k boljšemu odnosu do okolja, so električni avtomobili prava rešitev, še posebej za mestno vožnjo. Z uporabo električnih avtomobilov zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov. Tudi če upoštevamo, da za proizvodnjo električne energije uporabljamo neobnovljive vire energije, so še vedno prijazni do okolja. Edina težava, na katero lahko naletimo na daljših razdaljah, je pomanjkanje polnilnih postaj.

Za daljše razdalje bodo vozila na dizelski pogon učinkovitejša izbira. Kot vedno bolj priljubljena alternativa dizelskemu pogonu se uporablja tudi biodizel, ki ga lahko uporabljamo tudi kot dodatek za zmanjšanje emisij škodljivih plinov. Narejen je iz olja ogrščice, sončnice, soje ali odpadnega jedilnega olja.

Do okolja sta najprijaznejša hoja in kolesarjenje, ki imata tudi za naše zdravje veliko ugodnih učinkov. Če nam le uspe, se čim večkrat odločimo, da bomo za krajše razdalje uporabljali kolo ali se odpravili peš.

Tudi AMZS se trudi biti čim bolj "zelen"

AMZS na vseh področjih delovanja skrbi tudi za bolj čisto okolje. Tako pri izvajanju servisne dejavnosti z ustreznim zbiranjem odsluženih tekočin (motorna in druga olja) in materialov (pnevmatike, jermeni) ter popolno reciklažo plinov klimatskih sistemov kot tudi z vlaganjem v napredek in razvoj moderne mobilnosti s tehnično-diagnostičnim centrom AMZS in s sodelovanjem z zunanjimi partnerji.

V AMZS se zavedajo izzivov prihodnosti, zato v okviru njihove servisne dejavnosti deluje tudi tehnično-diagnostični center, v katerem skrbijo za prenos znanja na servise in ekipe pomoči na cesti. Popravila kompleksnih elektronskih naprav so bistveno cenejša kot menjava celotnih sklopov v okviru popravil, saj v osnovi avtomobilska elektronika ni bila mišljena za servisne posege. Menjava celotnih sklopov v avtomobilu je tudi velika obremenitev okolja.

Električna vozila mehanikom tehnično-diagnostičnih centrov AMZS zato predstavljajo poseben izziv, saj je od zdravja elektronike pri električnih vozilih odvisno prav vse – učinkovito polnjenje akumulatorjev, varnost mehanika in delovanje mikroprocesorjev v primeru kratkega stika.

V tehnično-diagnostičnem centru AMZS poskrbijo za celovito zdravje avtomobilske elektronike. Delo mehanikov vključuje natančna orodja, ki spominjajo na prave mikroskope. Opravljajo popravila celotne avtomobilske elektronike:

pametni ključi,

krmilniki zavor ABS,

centralni računalniki motorja,

polnilniki električnih vozil,

komunikacijski vmesniki za predvajanje glasbe,

povezljivost s telefoni ter

integrirane navigacijske naprave.