Opustošenje: v požaru zgorelo 73 avtomobilov obiskovalcev

Družina Robinson je pri kraju Temple v ameriški zvezni državi Teksas pripravila vsakoletni jesenski festival. Med dogodkom se je na parkirišču vnel silovit požar in ognjeni zublji so hitro zajeli parkirane avtomobile. Gasilci so lahko le pogasili požar, avtomobili so bili povsem uničeni. Nobeden od več sto obiskovalcev ni bil poškodovan. Gasilci uradnega vzroka za požar še niso razkrili, vodja intervencije pa je za ameriške medije kot enega najverjetnejših vzrokov navedel neprevidno odvrženo cigareto na travnatem parkirišču.

