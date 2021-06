Opazite podobnost? Želi biti kot legendarni audi quattro. #foto

EL1 poganjajo trije elektromotorji in litij-ionska baterija z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur, kar je dovolj za 400 kilometrov električnega dosega. A bolj kot doseg je pomembna zmogljivost koncepta, ki lahko od 0 do 100 kilometrov na uro pospešiti v vsega 2,8 sekunde. Nemci še pravijo, da bo mogoče s polno baterijo in v požrešnem načinu sport plus narediti dva divja kroga na dirkališču Nürburgring.

30 avtov s ceno od 890 tisoč evrov dalje

Kljub velikemu baterijskemu paketu se masa ustavi pri vsega 1.680 kilogramih. Nameščena ima 19-palčna platišča spredaj in 20-palčna zadaj, sprednji in zadnji žarometi LED poudarijo njegovo športno držo, usmerjevalnik zraka pa izboljšuje aerodinamičnost. Za boljše vozne lastnosti ima vgrajeno še nastavljivo vzmetenje. Osnovna struktura, monokokna celica iz ogljikovih vlaken, pa prinaša pomembno togost in hkrati povečuje varnost.

Notranjost morajo še končati, a računalniško ustvarjena skica prikazuje dva digitalna zaslona, trikraki športni volan in športne sedeže. EL1 naj bi bil opremljen tudi z vsemi pomembnimi varnostnimi pomagali, klimatsko napravo in kamero za vzvratno vožnjo.

"V prvi razvojni fazi elektromotorji ustvarijo 600 kilovatov, vse skupaj pa je oblečeno v zapeljivo obleko v slogu nepozabnih tehničnih čudes iz legendarne reli dobe," so ob razkritju zapisali pri E-Legend. Sporočili so tudi, da bodo izdelali vsega 30 primerkov s ceno 890 tisoč evrov brez upoštevanega davka v državi nakupa. Po prodaji serije, ki se posveča legendarnemu audiju quattro, želijo pri E-Legend izdelati še dva modela, ki bosta vpliv iskala pri reli dirkalniku.

