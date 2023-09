Odpuščanja pri Volkswagnu? Danes krizni sestanek v najnovejši tovarni.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Volkswagnu so potrdili, da je danes v moderni tovarni Zwickau na sporedu sestanek vodstva z zaposlenimi. Po poročanju Reutersa bodo na mizi tudi mogoči ukrepi glede števila zaposlenih v tovarni. Volkswagen se ubada s premalo naročili za svoje električne avtomobile. Tovarna Zwickau ima letno proizvodno kapaciteto 300 tisoč avtomobilov, tam pa izdelujejo Volkswagnove modele ID.3, ID.4, prav tako pa tudi audija Q4 e-tron in cupro born. Vsi ti modeli nastajajo na platformi MEB. Tovarna poleg tega izdeluje tudi karoserije za Bentley in Lamborghini.

Na udaru bi lahko bili zaposleni s pogodbami za določen čas

V tovarni je zaposlenih okrog 10.700 ljudi, je poročala nemška tiskovna agencija. Volkswagen bi lahko prekinil pogodbe z "nekaj sto" zaposlenimi, ki sodijo v določen tip pogodbe - takih je v tovarni okrog dva tisoč. Po današnjem sestanku bo tudi jasno, ali bo morala tovarna s triizmenskega preiti na dvoizmensko delo.

Volkswagen je leta 2018 napovedal vložek 1,2 milijarde evrov v preobrazbo te tovarne, ki so jo namenili proizvodnji električnih avtomobilov. Toda Volkswagen je na trgu naletel predvsem na resno konkurenco Tesle, prav tako pa v zadnjem obdobju tudi novih cenejših kitajskih znamk.

Volkswagen je letos prodajo električnih vozil na ravni celotnega koncerna povečal za skoraj polovico. V prvih šestih mesecih so prodali 321 tisoč električnih avtomobilov, v enakem obdobju lani 217 tisoč.