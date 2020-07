Odmevne besede: pri Daimlerju celo 15 tisoč preveč zaposlenih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sindikat zaposlenih v avtomobilskem koncernu Daimler poroča o “zaostrenih” pogovorih z upravo podjetja, ki je nedavno napovedala možnost zmanjšanja števila zaposlenih do 15 tisoč ljudi.

Že pred izbruhom pandemije s koronavirusom covid-19 so lansko jesen pri Daimlerju, v luči zaostrenih razmer v avtomobilski industriji, pričakovanega padca prodaje in potrebnega nižanja stroškov, do 10 tisoč odpuščanj. Epidemija je nato razmere na trgu še bistveno poslabšala.

Odmevne besede člana uprave za nemški časnik

Konec tedna je Wilfried Porth, član uprave Daimlerja, v pogovoru za Stuttgarter Zeituing razkril možnost celo potrebo do 15 tisoč manj zaposlenih. Odpuščanj naj sicer ne bi bilo, teh 15 tisoč pa bi dosegli prek izplačil in upokojitev.

Svet zaposlenih se je odzval, da razume resnost nastalega položaja v celotni avtomobilski industriji in da postajajo pogovori z upravo vse bolj napeti.