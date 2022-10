Odlični rezultati Kitajcev, ki trkajo na vrata Evrope

Avtomobilska znamka BYD se je spomladi odrekla proizvodnji klasičnih avtomobilov z bencinskimi motorji ter se osredotočila le še na električne in priključno hibridne avtomobile. Odločitev se jim je obrestovala, saj so s tem izkoristili tako zanimanje kupcev kot tudi ugodne državne subvencije. V prvih treh četrtletjih je BYD prodal 1,2 milijona avtomobilov (približno enak delež med polno električnimi in priključnimi hibridi), kar je bilo kar 250 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast prodaje električnih avtomobilov na Kitajskem je bila v tem obdobju 110-odstotna.

V enakem obdobju je na Kitajskem Tesla letos prodala 318 tisoč zgolj električnih avtomobilov, domača tekmeca Xpeng in Nio pa 98.500 oziroma 31.600.

BYD launched three #electricvehicles at the #ParisMotorShow #BYD HAN



BYD TANG



BYD ATTO 3



Our dream is to offer the best possible #eMobility experience for the European market.

Prihodnje leto tudi v Italiji

Znamki BYD je uspelo samostojno izdelovati tako male polprevodnike kot baterije, s čimer je ponudila bolj konkurenčno ceno in se lažje prilagodila višjim cenam surovin na trgu. Svoje avtomobile so sicer podražili, a očitno še v sprejemljivem obsegu za kupce. V prvih devetih mesecih so pri BYD svoj dobiček ocenili na okrog 800 milijonov dolarjev.

V Evropi so s svojimi avtomobili že prisotni v Belgiji, na Danskem, Norveškem, Nizozemskem in Švedskem, letos so se razširili še v Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. Prihodnje leto bodo svoje avtomobile začeli prodajati tudi v Italiji in Španiji.

V Evropo tudi z najnovejšo limuzino seal

Za zdaj so ponujali svoje tri osrednje avtomobile, to so bili kompaktni križanec atto 3, limuzina han in sedemsedežni SUV tang. Na avtomobilski razstavi v Parizu so razkrili že novejšo limuzino seal, ki jo bodo že prihodnje leto ponudili Evropejcem.

Seal je dolg 4,7 metra in je dimenzijsko primerljiv s teslo model 3. BYD bo morda v Evropo pripeljal tudi svoj najmanjši električni avtomobil dolphin, ki je dolg 4,1 metra in ima z baterijo kapacitete skoraj 45 kilovatnih ur realni doseg vsaj okrog 300 kilometrov.