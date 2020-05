Odgovor BMW na novega mercedesa E #foto

Bavarci so prenovili serijo 5 in jo vizualno približali manjši seriji 3, na seznamu motorjev so zdaj izključno prenovljeni blagi hibridi in priključni hibridi, celotna prenova pa je namenjena večji konkurenčnosti med premijskimi limuzinami – vsi trije največji tekmeci so bili namreč novejši.

BMW je sedmo generacijo petice lansiral leta 2016 in nadaljeval uspešno prodajno obdobje. Do danes so prodali prek 600 tisoč serij 5, prenovljena poslovna limuzina in karavan pa bosta na slovenske ceste zapeljala na začetku poletja.

BMW sledi načrtom elektrifikacije, zato je vsak motor v seriji 5 opremljen s tehnologijo blagega hibrida. Foto: BMW Elektrifikacija v vsak motor

S prenovo serije 5 BMW nadaljuje svojo strategijo elektrifikacije, saj so prav vsi motorji opremljeni s tehnologijo blagega hibrida. S tem sistemom so lani najprej opremili osnovni 520d, zdaj pa se je 48-voltni zaganjalnik-generator preselil na vse štiri- in šestvaljne motorje. S pomočjo regeneracije zavorne energije se polni dodatna baterija, ki pri speljevanju ali ohranjanju hitrosti motorju pomaga z dodatno energijo. Blagi hibrid prinaša še dodatnih osem kilovatov (11 KM) večjo moč motorja z notranjim zgorevanjem in lajša njegovo delovno obremenitev.

Paleta priključnih hibridov se je s prenovo razširila na pet modelov, saj je prvič na voljo tudi v karavanski izvedenki serije 5. Vstopni 530e bo na voljo za naročilo že z začetkom prodaje, 530e touring pa šele jeseni. Pozneje bo na voljo še močnejši priključni hibrid 545e, a le v limuzinski obliki.

Vizualne spremembe so majhne

Prenovljena petica se od predhodnika vizualno bistveno ne razlikuje. Oblikovalska ekipa je stanjšala žaromete, spremenila linijo dnevnih luči LED in, kot je v zadnjem času to v navadi, razširila ''ledvičke''. Na zadku so spremembe omejene na žaromete, ki imajo novo svetilno linijo v obliki črke l.

Podobna zgodba je tudi v notranjosti. Mogoče je opaziti novo 12,3-palčno večopravilno enoto z najnovejšim operacijskim sistemom iDrive 7. S prehodom na novejšo drobovje naj bi bil infotaiment hitrejši, bolje naj bi prepoznaval geste in krasi ga nova grafična podoba. 12,3 palca merijo tudi novi digitalni merilniki.

Prvič je priključni hibrid na voljo tudi v karavanski različici. Foto: BMW

Foto: BMW