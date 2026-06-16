Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Torek,
16. 6. 2026,
6.10

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Renault droni vojaška industrija

Torek, 16. 6. 2026, 6.10

56 minut

Renault se vrača v obrambno industrijo

Od avtomobilov do vojaških vozil: nova smer za Renault

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Renault vojaška obramba dron | Foto Renault

Foto: Renault

Renault se vrača v obrambno industrijo. Francoski proizvajalec avtomobilov je skupaj z obrambno-tehnološko družbo Thales predstavil projekt vojaškega večnamenskega vozila 4 troop, s katerim želi izkoristiti svoje proizvodne zmogljivosti v času, ko evropske države močno povečujejo obrambne izdatke.

Renault je napovedal novo partnerstvo s francoskim obrambnim velikanom Thales, v okviru katerega bosta podjetji razvili vojaško večnamensko vozilo z oznako 4 troop. Prototip so predstavili na obrambnem sejmu Eurosatory v Parizu, projekt pa predstavlja pomemben korak v Renaultovem vse aktivnejšem vključevanju v evropske obrambne programe.

Novo vozilo je zasnovano kot hibridni štirikolesno gnani športni terenec za različne vojaške naloge. Namenjeno bo izvidništvu, nadzoru terena, koordinaciji enot, upravljanju brezpilotnih letalnikov in drugim nalogam na bojišču. Posebnost vozila je tudi sistem V2L (vehicle-to-load), ki omogoča napajanje zunanje opreme neposredno iz vozila.

Osnova je model rafale s priključnohibridnim pogonom. Sistemska moč serijskega avtomobila je 221 kilovatov, kapaciteta vgrajene baterije pa je 22 kilovatnih ur. 

Izdelovali bi jih lahko že prihodnje leto

Projekt združuje Renaultovo znanje s področja industrijske proizvodnje in Thalesove komunikacijske ter digitalne tehnologije. Thales bo prispeval predvsem sisteme za varne komunikacije, obdelavo podatkov in podporo vojaškim operacijam, Renault pa proizvodne zmogljivosti in avtomobilsko platformo. Cilj je razviti vozilo, ki ga bo mogoče hitro proizvajati in ponuditi po razmeroma konkurenčni ceni.

Pri Renaultu ocenjujejo, da bi lahko proizvodnjo zagnali že leta 2027, saj naj bi bile potrebne le omejene prilagoditve obstoječih proizvodnih linij. Obseg proizvodnje bo odvisen od interesa in naročil evropskih vojsk.

Za Renault to ni prvi obrambni projekt v zadnjem času. Podjetje že sodeluje pri razvoju vojaških brezpilotnih letalnikov s francoskim proizvajalcem Turgis Gaillard. Renault se tako po več kot dveh desetletjih postopoma vrača v obrambni sektor, iz katerega se je umaknil po prodaji oddelka Renault Trucks Defense.

Renault droni vojaška industrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.