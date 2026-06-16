Od avtomobilov do vojaških vozil: nova smer za Renault

Renault se vrača v obrambno industrijo. Francoski proizvajalec avtomobilov je skupaj z obrambno-tehnološko družbo Thales predstavil projekt vojaškega večnamenskega vozila 4 troop, s katerim želi izkoristiti svoje proizvodne zmogljivosti v času, ko evropske države močno povečujejo obrambne izdatke.

Renault je napovedal novo partnerstvo s francoskim obrambnim velikanom Thales, v okviru katerega bosta podjetji razvili vojaško večnamensko vozilo z oznako 4 troop. Prototip so predstavili na obrambnem sejmu Eurosatory v Parizu, projekt pa predstavlja pomemben korak v Renaultovem vse aktivnejšem vključevanju v evropske obrambne programe.

Novo vozilo je zasnovano kot hibridni štirikolesno gnani športni terenec za različne vojaške naloge. Namenjeno bo izvidništvu, nadzoru terena, koordinaciji enot, upravljanju brezpilotnih letalnikov in drugim nalogam na bojišču. Posebnost vozila je tudi sistem V2L (vehicle-to-load), ki omogoča napajanje zunanje opreme neposredno iz vozila.

Osnova je model rafale s priključnohibridnim pogonom. Sistemska moč serijskega avtomobila je 221 kilovatov, kapaciteta vgrajene baterije pa je 22 kilovatnih ur.

Izdelovali bi jih lahko že prihodnje leto

Projekt združuje Renaultovo znanje s področja industrijske proizvodnje in Thalesove komunikacijske ter digitalne tehnologije. Thales bo prispeval predvsem sisteme za varne komunikacije, obdelavo podatkov in podporo vojaškim operacijam, Renault pa proizvodne zmogljivosti in avtomobilsko platformo. Cilj je razviti vozilo, ki ga bo mogoče hitro proizvajati in ponuditi po razmeroma konkurenčni ceni.

Pri Renaultu ocenjujejo, da bi lahko proizvodnjo zagnali že leta 2027, saj naj bi bile potrebne le omejene prilagoditve obstoječih proizvodnih linij. Obseg proizvodnje bo odvisen od interesa in naročil evropskih vojsk.

Za Renault to ni prvi obrambni projekt v zadnjem času. Podjetje že sodeluje pri razvoju vojaških brezpilotnih letalnikov s francoskim proizvajalcem Turgis Gaillard. Renault se tako po več kot dveh desetletjih postopoma vrača v obrambni sektor, iz katerega se je umaknil po prodaji oddelka Renault Trucks Defense.