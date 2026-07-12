Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari

Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Kot danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov.

Ukrajinski generalštab je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA potrdil navedbe o napadih. Po navedbah Kijeva so droni poleg rafinerije zadeli še deset tankerjev za prevoz nafte in štiri trajekte v Azovskem morju.

Ruska vojska je medtem sporočila, da je minulo noč sestrelila 349 ukrajinskih dronov.

Petro Armageddon continues across Russia this morning, as the Syzran oil refinery is again targeted by Ukraine's drone fleets.



Several areas of the facility are currently burning. Owned by Rosneft, this refinery processes over 8 million tons/year or 180,000 barrels/day. pic.twitter.com/tUraXWaDKD — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 12, 2026

Ukrajina je že večkrat napadla rafinerijo v Sizranu. Nazadnje je moral obrat, ki ima zmogljivost predelave 8,5 milijona ton, konec maja začasno ustaviti delovanje. Rafinerija, ki je v lasti državne naftne družbe Rosneft, med drugim proizvaja bencin, dizelsko gorivo in kerozin.

Rusija se zaradi nenehnih ukrajinskih napadov na objekte za predelavo nafte sooča s pomanjkanjem goriva. Bencinski servisi omejujejo količino goriva, ki ga je mogoče natočiti, vozniki pa morajo čakati v dolgih vrstah, da sploh pridejo do njega.

Kijev se že več mesecev zanaša na to taktiko, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je pred več kot štirimi leti odredil ruski napad na Ukrajino, prisilil v pogajanja.