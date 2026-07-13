Kitajski BYD naj bi v zadnjih dveh letih dvakrat potrkal na Renaultova vrata, vendar je francoski proizvajalec obe ponudbi za lastniški vstop zavrnil. Po poročanju francoskega časnika Les Échos naj bi bil razlog predvsem želja BYD po pridobitvi nadzora in dostopa do Renaultove proizvodnje v Evropi.

Stella Li, predsednica BYD v Evropi Foto: BYD Po poročanju francoskega gospodarskega časnika Les Échos je kitajski avtomobilski velikan BYD v zadnjih dveh letih kar dvakrat poskušal vstopiti v lastniško strukturo Renaulta, vendar je francoski proizvajalec obe ponudbi zavrnil. Glavni cilj BYD naj bi bil pridobiti dostop do Renaultovih proizvodnih zmogljivosti v Evropi, medtem ko naj bi Renault v zameno dobil dostop do kitajske tehnologije električnih in priključnohibridnih vozil ter proizvodnje baterij.

Prvi stik naj bi se zgodil pred približno dvema letoma, drugi pa lani jeseni. Po navedbah časnika je BYD predlagal nakup lastniškega deleža v Renaultu, vendar naj ne bi šlo zgolj za tehnološko partnerstvo. Vir blizu pogajanj je za Les Échos dejal, da si je BYD želel prevzeti nadzor nad Renaultom, kar je bilo za Francoze nesprejemljivo.

Namesto nove tovarne v Turčiji raje prevzem obstoječe?

Renault sicer velja za enega evropskih proizvajalcev, ki je najbolj odprt za mednarodna partnerstva. V zadnjih letih je tesno sodelovanje vzpostavil s kitajskim Geelyjem. Obe podjetji sodelujeta tudi v skupnem podjetju Horse Powertrain za razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem. Kljub temu Renault po navedbah časnika ne želi sklepati lastniških zavezništev, ki bi ogrozila njegov položaj na evropskem trgu.

Čeprav pogovorov uradno ni potrdil ne Renault ne BYD, kitajski proizvajalec odkrito napoveduje širitev proizvodnje v Evropi. Po odprtju tovarne na Madžarskem in zamiku projekta v Turčiji zdaj išče lokacijo za novo proizvodnjo v južni Evropi. Predsednica BYD Europe Stella Li je pred kratkim poudarila, da bi podjetje raje prevzelo že obstoječo tovarno, kot gradilo povsem novo.

Po poročanju Les Échos naj bi Stella Li že večkrat omenila tudi možnost prevzema katere od uveljavljenih evropskih avtomobilskih znamk. Med podjetji, ki naj bi jih BYD spremljal z zanimanjem, naj bi bil tudi italijanski Maserati. Za zdaj gre sicer le za neuradne informacije, ki temeljijo na navedbah virov blizu pogajanj.