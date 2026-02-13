Obvoz v Rusijo prek Kitajske: sankcije ne ustavijo prestižnih avtomobilov

Kljub zahodnim sankcijam v Rusijo še vedno prihajajo novi avtomobili zahodnih znamk. Pot do kupcev vodi prek Kitajske, kjer vozila formalno preklasificirajo kot rabljena in jih nato izvozijo.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 so Zahod, Japonska in Južna Koreja uvedli sankcije, ki omejujejo izvoz avtomobilov v Rusijo. A trg je našel zanke – število avtomobilov, ki v Rusijo pridejo iz Kitajske ali skozi Kitajsko, po poročanju Reutersa narašča.

Pod pretvezo rabljenih vozil in s kombinacijo sivih tržnih praks na ruske ceste dostavijo na tisoče vozil nemških, japonskih in južnokorejskih znamk, pri čemer Kitajska postaja glavno tranzitno oziroma proizvodno vozlišče za ta transport.

Nove avtomobile prodajo kot rabljene

Trgovci z avtomobili uporabljajo sivi trg – vozila, pogosto še z nič prevoženimi kilometri, najprej registrirajo na Kitajskem kot rabljena, nato pa izvozijo v Rusijo. Ta preklasifikacija omogoča, da zaobidejo tako sankcije kot omejitve proizvajalcev glede prodaje v Rusijo.

Podatki ruskega Autostata kažejo, da je bila skoraj polovica od približno 130 tisoč novih avtomobilov tujih znamk, registriranih v Rusiji v letu 2025, izdelana na Kitajskem. Od začetka vojne je bilo tako v Rusiji prodanih več kot 700 tisoč vozil tujih znamk, čeprav te znamke uradno ne izvažajo v Rusijo.

Proizvajalci in njihove uradne mreže prodaje vztrajno trdijo, da sankcije spoštujejo in ne pošiljajo novih vozil v Rusijo, vendar je nadzor nad sivimi tržnimi kanali težko izvajati v praksi.

Kitajski avtomobilski trg je izjemno konkurenčen in subvencioniran. Nova vozila s trga so lahko zato močno podcenjena. Po drugi strani pa ruski kupci še vedno želijo dostop do zahodnih in japonskih znamk, zato obstaja močno povpraševanje, ki tuje proizvajalce, uradno izključene z ruskega trga, ohranja v igri neformalnih kanalov.

