Obeta se izjemno leto, taki vrhunski avtomobili se v Sloveniji kar kopičijo #foto

V Sloveniji se letos obeta številčna in kakovostna avtošportna sezona, znane so tudi prve novosti v voznem parku.

Sredi marca so tudi v Sloveniji že zabrneli motorji dirkalnih avtomobilov. Na prve domače prireditve sicer še čakamo, zato pa se je zadnji konec tedna začelo italijansko državno prvenstvo v reliju. Na reliju Il Ciocco sta se v zahtevnih vremenskih razmerah odlično odrezala Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia RS rally2), ki sta reli končala na tretjem mestu. Zaostanek za Giandomenicom Bassom (škoda fabia RS rally2) in prvakom Andreo Crugnolo (citroën C3 rally2) je bil le 16 sekund. Za Avbljem, ki je dobil dve hitrostni preizkušnji, je končal tudi odlični ruski voznik Nikolay Gryazin.

Glede na pokazano bi se lahko Avbelj letos boril za stalna mesta med prvimi tremi vozniki v italijanskem prvenstvu.

Sedeli smo za volanom novega Turkovega hyundaia i20 rally2. Foto: Gregor Pavšič

Turkov dirkalnik še čaka letošnje bojne barve. Foto: Gregor Pavšič

Jana Medveda letos mikajo vsaj posamični nastopi v dirkalniku višje kategorije Rally2. Foto: Uroš Modlic

V Sloveniji bo treba na prvi reli počakati še do začetka maja. Takrat bo na sporedu reli v Vipavski dolini, ki že tradicionalno začenja domače prvenstvo. Organizatorji iz vrst AK Ajdovščina Motorsport bodo letos reli nekoliko skrajšali, v trasi pa bodo že znane hitrostne preizkušnje iz nekaj zadnjih izvedb tega relija. Skupna tekmovalna dolžina relija bo dobrih sto kilometrov, tako da bo imel reli točkovni koeficient le še 1. Drugi reli za DP v Velenju bo daljši in bo imel zato koeficient 1,5, septembrski v Novi Gorici pa koeficient 2.

V koledarju bodo poleg naštetih še reliji v Železnikih, Žalcu, Kobaridu in Idriji. Pri novogoriškem reliju lahko po zadnjih napovedih pričakujemo eno hitrostno preizkušnjo v Italiji, tako da bo letos reli prvič tudi tekmovalno (lani le kot etapa) potekal na obeh straneh državne meje. Taka je bila včerajšnja napoved društva Gorizia Corse, ki je z AMD Gorica soorganizator največjega slovenskega relija. Ker bo ta potekal le en teden pred zadnjim relijem za evropsko prvenstvo na Hrvaškem, bi lahko letos v Novi Gorici gostili več zanimivih mednarodnih voznikov. Takšne so vsaj za zdaj neuradne napovedi.

Iz Citroen Racinga v Slovenijo - C3 rally2 je dirkalnik ekipe OPV Racing. Foto: Gregor Pavšič

V Slovenijo je prek zime prišlo več novih dirkalnikov. Aktualni državni prvak Rok Turk je prodal hyundaia i20 rally2, dobil pa novega z izboljšano specifikacijo za leto 2025. Pri Hyundaiju so lani pospešili razvoj tega dirkalnika in pripravili temeljitejšo nadgradnjo za asfaltne dirke.

Turk bo s sovoznico Blanko Kacin tudi letos sodeloval z moštvom Servis Podlesnik Rally Sport, ki je iz Hyundaija prejel še dva nova dirkalnika. Enega bodo oddajali drugim voznikom - program z njim je že potrjen za avstrijskega prvaka Wagnerja, vsaj nekaj relijev pa želi z njim doma odpeljati lanski državni prvak Divizije 2 Jan Medved. Dodatni i20 rally2 je letos namenjen Ivanu Hrženjaku (sovoznik Rok Gomizelj), ki bo že ta konec tedna nastopil na reliju Rechberg za avstrijsko DP in pokal Mitropa.

Konec prejšnjega tedna je Marko Grossi opravil prvi resnejši test s Citroenovim dirkalnikom. Foto: Gregor Pavšič

Renault clio rally3 za Velenjčana Mitjo Glasenćnika. Foto: Gregor Pavšič

Pred dnevi je prvi resnejši test novega citroëna C3 rally2 opravil predlanski državni prvak Marko Grossi. Dirkalnik je v Slovenijo pripeljala ekipa OPV Racing, tako da Grossi letos dirkalnika ne bo pripravljal doma z lastno ekipo. Portorožan ima za zdaj doma tudi še svoj stari hyundai i20 R5.

Tako Grossija kot Turka naj bi v akciji prvič videli že na aprilskem reliju Quattro River v hrvaškem Karlovcu, kar bo za oba predvsem testni nastop pred novo sezono. Tako Turk kot še posebej Grossi bosta želela dobro spoznati dirkalnika in biti maja dobro pripravljena za prve dirke državnega prvenstva.

Ivan Hrženjak letos v novem hyundaiu i20 rally2. Na prvih dirkah je pokazal zavidljivo hitrost, konec tega ga čaka reli Rebenland v Avstriji. Foto: AMTK Velenje Slaba dva meseca pred prvim relijem v Vipavski dolini je odprtih še nekaj vprašanj. Tako uradno še ni znan letošnji program Marka Škulja, ki so ga zimske oziroma spomladanske govorice povezovale z dirkalnikom Rally2. V Diviziji 2 zagotovo ostaja Martin Čendak. Dirkalnik Rally2 lahko pripišemo vsaj še Mitji Klemenčiču in Alešu Zrinskemu (v obeh primer Škodin dirkalnik). Če temu dodamo še povezavo Boruta Bratine in ford fieste R5, se obeta zares številčna konkurenca.

Še nekaj novih dirkalnikov, ki so že potrjeni - Mitja Glasenčnik ima renault clia rally3, enak dirkalnik naj bi vozil tudi Ambrož Kavs (najprej je napovedal nastope z nekdanjo Hrženjakovo ford fiesto rally3). V Diviziji 1 je novost renault clio rally5 za Luko Brusa, na krožnohitrostnih dirkah pa je pred dnevi v Slovenijo hyundai elantro TCR pripeljal Robert Pravdič iz Maribora. Za Divizijo 2 ima nov dirkalnik Domen Mihevc in sicer peugeota 208 rally4.

Robert Pravdič je v Slovenijo pripeljal atraktivno hyundai elantro TCR. Foto: osebni arhiv

Koliko gorskih dirk bo letos v Sloveniji?

Državno prvenstvo v gorskih Naslov gorskega državnega prvaka bo branil Matevž Čuden. Foto: Uroš Modlic se bo konec aprila začelo v avstrijskem Rechbergu. V vrhu bodo predvidoma isti dirkači kot lani, nekaj nejasnosti je za zdaj še pri dirkah. Tako še ni povsem potrjena izvedba gorske dirke v Podnanosu (potekati bi morala že junija), prav tako ne njene morebitne nadomestne izvedbe (morda Planina ali celo na slovenski Obali). Novost letošnje sezone bo državno prvenstvo v driftu, ki bo prvič uradno potekal pod okriljem Zveze za avtošport AŠSLO. Prva dirka je napovedana v drugi polovici maja. Temu je treba dodati še državno prvenstvo v avtokrosu, kjer bosta tudi letos predvidoma dve dirki v Sloveniji - obe v Moravčah.

Zaradi pomanjkanja objekta v Sloveniji ne bo krožnohitrostnih dirk. Razen Pravdičeve elantre TCR za zdaj napovedi iz dirkaških krogov še ni. Pri državnemu prvaku Niku Štefančiču so dirkalni clio prodali že po koncu lanske sezone. Prva dirka bo v pokalu Twingo potekala že ta konec tedna v Mugellu, ostali krožnohitrostni dirkači pa se bodo za točke prvič pomerili sredi aprila na avstrijskem Red Bull Ringu.