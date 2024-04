Ob menjavi zavornih ploščic vam "podarjajo" tudi zavorne diske

Za dolgo življenjsko dobo svojega jeklenega konjička moramo avtomobil redno vzdrževati. Zavorni sistem nedvomno sodi med najpomembnejše varnostne komponente vsakega avtomobila, ki ima svoj življenjski cikel. Zavore se sčasoma obrabijo, poškodujejo, zato so redni pregledi in vzdrževanje osnova za zagotavljanje varne vožnje. Pri Citroënu so v ta namen pripravili kampanjo Ne bremzajte življenja, samo svoj avto! , v kateri ob menjavi zavornih ploščic na pooblaščenem servisu Citroën fizičnim strankam za le en evro dodajo še zavorne diske.

Menjava zavornih ploščic mora biti redna in pravočasna, saj le tako poskrbimo za optimalno delovanje zavornega sistema pri avtu in večjo varnost tako voznika in potnikov kot drugih udeležencev v prometu. Foto: Citroën

Spremenljivo vreme, značilno za pomlad, prinaša številne izzive in nevarnosti na ceste. Pogoste pomladanske padavine lahko povzročijo mokra in spolzka cestišča in hkrati zahtevajo dodatno previdnost in prilagajanje voznih navad. Kljub višjim temperaturam so številni odseki cest še vedno spolzki, na cestah je veliko umazanije. Obenem je spomladi na cestah tudi vedno več kolesarjev in pešcev, ki vam lahko nepričakovano skočijo pred vozilo.

Dejstvo je, da je edina prava pot do cilja tista, ki jo z občutkom varnosti nadzirajo vrhunske zavore. Učinkovit zavorni sistem, podprt s kakovostnimi zavornimi ploščicami in diski, je temelj za pravočasno ustavljanje v vsaki situaciji.

Daljša zavorna pot in zmanjšana sposobnost zaustavitve

S 15. marcem so na cestah spet dovoljene letne pnevmatike, če to omogočajo tudi vremenske razmere. Poleg pnevmatik spadajo zavore med varnostno najpomembnejše tehnične sklope avtomobila, ki poskrbijo, da se bo vozilo v nevarni situaciji pravočasno ustavilo. Prav je, da se ob menjavi pnevmatik poskrbi tudi za temeljit pregled zavornega sistema in stanje zavornih ploščic. Zavorni sistem mora biti zanesljiv, zmogljiv in dolgotrajno vzdržljiv.

Obrabljene zavore imajo v prvi vrsti daljšo zavorno pot in zmanjšano sposobnost zaustavitve vozila. To lahko povzroči težave pri nadzoru nad vozilom in poveča možnost trčenja. Nepogrešljiv del zavornega sistema vsakega vozila, ki pomembno prispeva k varnosti v prometu, so zavorne ploščice. Ker so zavorne ploščice ob zavornih diskih najbližje dogajanju pri zaviranju, je zelo pomembno, v kakšnem stanju so. Njihova naloge je, da poskrbijo za potrebno trenje, ki ustavi kolo in posledično vozilo. Zavorne ploščice se ob pogosti uporabi med zaviranjem zaradi drsenja drug ob drugega in s trenjem, ki nastane na stičnih površinah, obrabijo in jih je treba redno pregledovati in menjati.

Redno vzdrževanje zavornega sistema lahko prepreči obrabo zavornih ploščic in pripomore k varnejši vožnji.

Znaki, ki kažejo, da z vašim zavornim sistemom nekaj ni v redu

Pravila, po koliko prevoženih kilometrih je treba zamenjati zavorne ploščice in zavorne diske, ni, saj je to v veliki meri odvisno od obrabe različnih komponent in načina vožnje. Dejstvo pa je, da tudi vozne navade, "športna" vožnja, prepogosto ponavljajoče zaviranje zaradi večjih hitrosti vplivajo na to, da se lahko zavorne ploščice obrabijo še bistveno prej.

V prvi vrsti ste lahko preventivno pozorni na nekatere dejavnike, ki lahko kažejo na obrabo zavornega sistema. Znaki, ki lahko kažejo na zgodnje težave med zaviranjem, so predvsem podaljšana zavorna pot, če vaše vozilo zanaša v levo ali desno stran ali če so zavore pogosto blokirane. Bodite pozorni na občutek pri spuščanju zavornega pedala, še posebej če je ta pretrd ali premehak za zaviranje, če se zavorni pedal vrača počasneje kot običajno ali če je potrebno več pritiska za ustrezno delovanje.

Tudi vibracije ali tresenje volana med zaviranjem lahko nakazujejo, da so zavorni diski obrabljeni. Na obrabljenost zavornih ploščic vas bo opozoril tudi vklop kontrolne lučke za zavore. Znak, da so zavorne obloge načete, je lahko tudi cviljenje zavor.

Pomembno je, da menjavo zavornih ploščic opravite takoj, ko prepoznate prve znake okvare. Priporočljivo je, da stanje zavor ob vsakem rednem pregledu vozila in tudi ob spomladanski in jesenski menjavi pnevmatik pogleda še serviser.

Zavorne ploščice v osnovi spadajo med cenejši potrošni material, kar je še dodaten razlog, da z menjavo ne gre odlašati ali čakati na potencialno obrabo diskov, ki pa so zahtevnejši in bistveno dražji za menjavo. Foto: Citroën

Zakaj izbrati pooblaščene serviserje Citroën?

Pripeljite svoj avtomobil v varne roke na servise Citroën. Ker je vaša varnost bistvenega pomena, opravite kontrolo zavor pri pooblaščenih serviserjih znamke Citroën, s čimer boste preprečili, da bi se zavorna pot vašega vozila podaljšala. Odločite se za celovito kontrolo, v sklopu katere preverijo zavorne bobne, zavorne ploščice ter zavorne kolute in sedla. Tako boste nekaj časa lahko pri zaviranju popolnoma brez skrbi, saj bo to potekalo gladko in brez motenj.

Ob menjavi zavornih ploščic pri pooblaščenem serviserju Citroën ste, kot že omenjeno, upravičeni do zavornih diskov ob doplačilu enega evra. A ne gre le za popravilo zavornega sistema ali ugodne cene zavornih diskov, ki jih pravzaprav prejmete brezplačno. Pri pooblaščenem serviserju Citroën bodo strokovnjaki tako ali drugače preverili in pripravili vozilo na toplejši del leta.

Z rednim servisiranjem in vzdrževanjem vozila poskrbite ne le za to, da imate veliko večjo možnost, da bo vaš jekleni konjiček brezhibno deloval in vas ne bo pustil na cedilu, temveč predvsem za večjo varnost vas, vaših sopotnikov in drugih udeležencev v prometu. Nekaj osnovnih pregledov lahko postorite sami, zahtevnejše posege pa raje prepustite visoko usposobljenim mehanikom pooblaščenih servisov Citroën.

Pooblaščeni serviserji Citroën vam bodo pojasnili, kaj potrebuje vozilo ob trenutnem in vsakem naslednjem servisu. Visoko usposobljeni mehaniki bodo poskrbeli za optimalno opravljeno servisno storitev, pri čemer uporabljajo originalne nadomestne dele.

Foto: Citroën

*Ponudba velja za vse znamke vozil, vendar je omejena na modele, za katere je material na voljo prek logističnih poti C Automobil Import in kjer je menjava tehnično izvedljiva.