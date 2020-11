Novost za Evropo: Toyotin avtomobil tudi kot mazda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodelovanje Mazde in Toyote

Mazda je napovedala nekaj pomembnejših projektov za prihodnja leta in med temi je tudi nov majhen avtomobil, ki bo izviral iz toyote yaris in ga bodo čez okvirno dve leti prodajali tudi v Evropi.

Mazda je predstavila rezultate drugega četrtletja (japonsko poslovno leto poteka do konca marca 2021). Prodaja se je v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšala za 21 odstotkov, izguba v teh mesecih pa je znašala slabih 53 milijard jenov (425 milijonov evrov). Ob takih novicah so prišli prav namigi glede prihodnjih projektov, del katerih je tudi razvoj novega bencinskega šestvaljnega motorja. Zanj bodo razvili tudi novo platformo, ki bo lahko sprejela tako bencinske, dizelske, blago hibridne kot tudi priključno-hibridne pogone.

Hibridni Toyotini pogoni v prihodnje mazde

Del nove strategije, ki bi pomagal Mazdinemu avtomobilskemu poslu, je poglobljeno strateško sodelovanje s Toyoto. Mazda bo resda razvila svojo namensko platformo za električna vozila, a še v večji meri bodo izkoriščali Toyotine hibridne sisteme. Tak pogon bodo na primer vgradili v nov crossover, ki ga bodo izdelovali v ZDA in tako tudi izkoriščali tamkajšnjo novo tovarno v Alabami.

V Evropo tudi yaris z Mazdinim logotipom

Še bolj zanimivi so načrti za Evropo. Letos bo Mazda vstopila v odkupovanje bonus glede izpustov CO2, saj trenutno v ponudbi še nimajo hibrida, električni MX-30 pa bo predstavljal še majhen del celotne prodaje. Zanimiva pa je napoved novega modela, ki bi izviral iz hibridne toyote yaris in bi bil lahko le vanjo preoblečena mazda. Tak avtomobil bodo prodajali tudi v Evropi, so že potrdili pri Mazdi. Produkt bo bržkone podoben kot pri skupnih avtomobilih, na katere po zaslugi Toyote na evropskem trgu lahko računa Suzuki.