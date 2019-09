Novo vozilo za 1% cene mesečno

Nakup vozila je vedno velik dogodek, zato se prepričajte, da ste preverili ponudbo na trgu in da ste na nakup res dobro finančno pripravljeni.

Čeprav veste, da nekje tam zunaj na vas čaka popolno vozilo, ki bo zadovoljilo vse vaše želje po mobilnosti, prostornosti, moči in estetski dovršenosti, je nakup vozila pomembna odločitev.

Opravite domačo nalogo

ŽELJE: da boste med obiskom prodajnega salona lahko bolj osredotočeni, najprej razmislite, kakšno vozilo potrebujete. Ko vam prodajalec predstavi vozilo, ki ustreza vsem vašim zahtevam, se obvezno dogovorite za testno vožnjo. Nič ne more nadomestiti testne vožnje.

OMEJITVE: ne glede na to, ali kupujete svoje prvo ali petdeseto vozilo, se nakupni proces vedno začne pri financah. Razmislite, kakšne so vaše finančne zmožnosti, in primerjajte različne možnosti financiranja.

VESELJE: vozila so sicer velika finančna investicija, ki pa po drugi strani razveseli vsakega kupca. Gre za navdušenje, ki ga nov lastnik začuti, ko v roke dobi ključe svojega novega vozila. Privoščite si vozilo, ki vam bo v veselje vsakokrat, ko boste sedli za volan.

Vrhunska izbira za najboljšo vozno izkušnjo

Mladostna španska avtomobilska znamka SEAT vam s svojo široko ponudbo modelov ponuja dinamično vozno izkušnjo, polno naprednih tehnologij.

Nova SEAT Ibiza predstavlja svobodo, ki jo lahko izberete, živite, nosite s sabo. Preverite primer izračuna za SEAT Ibizo Reference 1.0 MPI 59KW.

Nova SEAT Arona je mestni SUV, izdelan za neustrašne. Pametna. Močna. Dinamična. Tako lahko greste ven in sledite svoji poti. Preverite primer izračuna za SEAT Arono Style 1.0 70KW. je mestni SUV, izdelan za neustrašne. Pametna. Močna. Dinamična. Tako lahko greste ven in sledite svoji poti.

SEAT Leon je zaradi svoje edinstvene oblike in aerodinamičnih linij prepoznaven vsepovsod. Preverite primer izračuna za SEAT Leona Reference 1.0 EcoTSI.

Do novega vozila SEAT za 1% maloprodajne cene na mesec

Financiranje 1% vam omogoča nakup vozila SEAT za odstotek njegove maloprodajne cene na mesec. Z novim, ugodnim načinom financiranja se lahko odločite za izbran model znamke SEAT, in sicer za en odstotek njegove maloprodajne cene na mesec. Višina mesečnega obroka ostaja ves čas financiranja enaka. Pri tem ni nobenih sprememb, skritih številk, drobnega tiska in presenečenj.

PRVO PLAČILO: Obveznosti kupca ob podpisu pogodbe so enkratni stroški odobritve ter plačilo prvega mesečnega obroka, ki znaša en odstotek maloprodajne cene vozila. Polog, stroški odobritve in prvi mesečni obrok tvorijo tako imenovano "prvo plačilo".

Strošek odobritve financiranja znaša en odstotek zneska financiranja. Znesek financiranja je cena vozila zmanjšana za znesek pologa.

OBROKI: preostale obroke se plačuje enkrat na mesec, in sicer toliko mesecev, kolikor je določeno v pogodbi. Kupcu nato preostane le še odplačilo preostanka vrednosti.

ZA KONEC: preostanek vrednosti je odvisen od izbrane višine pologa in obdobja financiranja. Preostanek vrednosti je fiksen in se ne spreminja, saj se ta znesek določi ob sklenitvi pogodbe. Med odplačevanjem se zmanjšuje odprti del glavnice, na koncu pa še vedno ostane za plačilo znesek preostanka vrednosti.

Primer: če na primer izberete financiranje s pologom 28 odstotkov maloprodajne cene vozila in se odločite za dobo odplačevanja 72 mesecev, boste vozilo odplačali v celoti, kar pomeni, da ostanka vrednosti ne bo več.

BREZ PREPLAČIL: pri financiranju 1% pri dobah 60 in 72 mesecev plačate maloprodajno ceno vozila in nič več. Edini dodatni strošek je strošek odobritve financiranja.

ZA KOGA: financiranje 1% je primerno predvsem za fizične osebe, pa tudi za podjetja in samostojne podjetnike z manjšimi voznimi parki (do pet vozil).

Višina pologa in doba financiranja po vaši želji

Izberete lahko različne višine pologa in različno dolge dobe financiranja.

VIŠINA POLOGA: ob podpisu pogodbe lahko znaša 10, 18 ali 28 odstotkov maloprodajne cene vozila, pri modelih Ateca in Leon v vseh njunih izvedbah pa je mogoč celo nakup brez pologa. Višina pologa vpliva na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja.

DOBA FINANCIRANJA: je 72 mesečnih obrokov. Tako kot višina pologa tudi doba financiranja vpliva na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja.

Posojilo ali lizing?

Financiranje 1% je finančni lizing s fiksno pogodbeno obrestno mero. Lastnik vozila je do dokončnega poplačila obveznosti finančna institucija, ki odobri lizing. Ko je ves znesek poplačan, lastništvo vozila preide na stranko.

Stranka je na podlagi amortizacijskega načrta vedno seznanjena s preostankom dolga in možnostjo predčasnega odplačila.

PREDČASNO POPLAČILO: na podlagi izdanega informativnega izračuna pogodbe, kjer so vsi potrebni podatki in navodila za postopek odplačila, ter zaključka pogodbe, lahko predčasno prekinete financiranje in poplačate vozilo še pred iztekom dobe financiranja.

Spletni portal Moj Porsche leasing vam v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje finančnega leasinga.

Zavarovanje vozila

Vozilo mora imeti ves čas financiranja urejeno obvezno in kasko zavarovanje.

SEAT zavarovanje vključuje:

permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, Podružnica v Sloveniji,

permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnica Sava,

33% popusta na kasko premijo in

akcijsko obvezno zavarovanje z nižjo odbitno franšizo kaska 90 €.

Primer zavarovanja: