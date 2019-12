Novo v Sloveniji: gorivo, ki iz vašega avtomobila iztisne še več

V hladnejšem obdobju je za voznike še pomembnejša zanesljivost delovanja avtomobila, ne glede na to, kakšno je vreme in kako nizko se spustijo temperature. Petrol z novembrom na svojih izbranih prodajnih mestih v ponudbo dodaja novo visokokakovostno dizelsko gorivo iQ iz družine Q Max. Izbrani termin je kot nalašč, saj so pred nami hladnejši meseci, v katerih se na cesti lahko znajdemo tudi v ekstremnih pogojih. Pod črto: novo višje cetansko gorivo na trgu omogoča boljši in hitrejši vžig, večjo moč in vzdržljivost ter manjšo porabo, posebej prilagojeno za zimske razmere.

Gorivo Q Max iQ Diesel je v prvi fazi na razpolago na 16 avtocestnih prodajnih mestih Petrola. Kasneje, odvisno od potreb in razpoložljivosti prodajne infrastrukture, bo na razpolago tudi na drugih izbranih prodajnih mestih Petrola.

Gorivo Q Max iQ Diesel zagotavlja številne prednosti, tako v primerjavi z običajnimi kot tudi nadstandardnimi gorivi na trgu. Med temi so najbolj izrazite:

1. ZELO VISOKO CETANSKO ŠTEVILO

Cetansko število nam pove, kako preprosto se dizelsko gorivo, razpršeno znotraj valja v motorju, samovžge. Višje ko je cetansko število, lažje se dogaja samovžig in s tem delovanje dizelskega motorja. Še posebej v zimskem času je višje cetansko število pri dizlu zelo pomembno, saj se ohlajeno gorivo težje vžge. Po standardu za dizelsko gorivo EN590 je minimalno cetansko število 51 enot. Dizelsko gorivo Q Max iQ Diesel odlikuje cetansko število nad 58, kar pomeni še bistveno večjo sposobnost samovžiga goriva, tako pri zagonu motorja kot tudi med samim delovanjem avtomobila.

2. BOLJŠI IN HITREJŠI VŽIG

Q Max iQ Diesel ima izboljšano molekularno strukturo, ki omogoča boljši in hitrejši vžig, kar je posledica njegovega zelo visokega cetanskega števila. Zagon motorja je v hladnih zimskih dneh zato lažji, njegov tek pa bolj tih in miren.

3. VISOKA ODPORNOST PROTI NIZKIM TEMPERATURAM

Dizelska goriva imajo praviloma zaradi svoje naravne strukture omejeno nizkotemperaturno uporabnost. Sestava goriva Q Max iQ Diesel zagotavlja brezhibno uporabnost v vseh zimskih razmerah, tudi ekstremnih (pod -30 °C). Izjemna odpornost proti ekstremnim zimskim razmeram zagotavlja, da boste motor zlahka zagnali tudi pri najnižjih temperaturah za popolno neodvisnost od vseh zunanjih vplivov.

4. MAKSIMALNA ZAŠČITA IN SPOSOBNOST ČIŠČENJA

Zaradi nastalih oblog na vitalnih delih napajalnega sistema se sčasoma izgubi moč motorja (power loss). Zelo učinkovit in bogatejši paket večnamenskega aditiva zagotavlja popolno čistost vseh površin motornih delov, kar je pogoj za ohranjanje maksimalne mogoče moči in zmogljivosti, ki ju omogoča tehnološka zasnova motorja, in to tudi po daljši uporabi.

5. MANJŠA PORABA

Sestava goriva je posebej prilagojena, da čim bolj izkorišča zmogljivosti sodobnih dizelskih motorjev. Proces zgorevanja goriva se s tem optimira, kar omogoča maksimalno moč in pospeške, hkrati pa zagotavlja najnižjo mogočo porabo goriva.

6. VPLIV NA OKOLJE

Q Max iQ Diesel je gorivo, s katerim zmanjšujemo izpuste in negativne vplive uporabe motorjev z notranjim izgorevanjem. Z njim pomembno vplivamo na neposredne izpuste škodljivih spojin v okolje (CO, CH, NOx), zaradi nižjega ogljičnega odtisa pa je tudi vpliv uporabe goriv Max iQ Diesel na podnebne spremembe zmanjšan.

7. VSESTRANSKA UPORABNOST

Kaj pa uporabnost? Gorivo Q Max iQ Diesel je pripravljeno za najzahtevnejše uporabnike, saj izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in uporabnosti. Uporabljamo ga lahko v vseh vozilih z dizelskim motorjem. Gorivo pri tem zelo učinkovito odpravlja pomanjkljivosti, ki se sčasoma pojavijo na elementih sistema napajanja in motorja ali so posledica neoptimalnega vzdrževanja. Q Max iQ Diesel spada v skupino goriv, ki po novem standardu EN 16942 (označevanje goriv) nosijo oznako B7, zato je primerno za vsa vozila, ki imajo predpisano uporabo dizelskega goriva s to oznako.

