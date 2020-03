Novo krožišče ne bo ogrozilo spektakla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novo krožišče na cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami.

Novo krožišče na cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami. Foto: Gregor Pavšič

Na cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami so zgradili novo krožišče, ki pa ne bo ogrozilo tradicionalne izvedbe gorskohitrostne dirke za evropsko prvenstvo.

Že vse od leta 1995 gosti cesta med Ilirsko Bistrico in Šembijami tradicionalno gorsko dirko, ki je že več kot desetletje tudi del evropskega prvenstva. To je najvišja raven tekmovanja v tej »gladiatorski« avtomobilski disciplini.

Formule in prototipi tudi skozi krožišče

Od lanske izvedbe dirke so kmalu po izvozu iz Ilirske Bistrice zgradili novo krožišče, ki bo olajšalo promet na tem delu. Predvsem v poletnih mesecih je cesta čez Knežak natrpana s turisti, ki si tam krajšajo vožnjo na poti proti Hrvaški.

Kljub novemu krožišču pa izvedba ilirskobistriške dirke ne bo ogrožena. Krožišče bo namreč predstavljalo umetno šikano. Vozniki bodo vanj zapeljali po levi strani v nasprotno smer, nato peljali desno po krožišču in ga zapustili na levi strani izhoda. Občina in projektanti so na prošnjo organizatorjev tudi umaknili trikotne otoke z robniki nekoliko bolj stran od krožišča.

Rešitev so si že ogledali tudi predstavniki FIA in prižgali zeleno luč.

Lani je na dirki med llirsko Bistrico in Šembijami nastopilo več kot 200 tekmovalcev. Foto: Gregor Pavšič

Lanski rekord bo težko ponoviti

Lani je na cesti proti Šembijam, kjer pa sta v času dirke postavljeni tudi dve umetni šikani za upočasnitev, večkratni evropski prvak Simone Faggioli (norma M20 FC) postavil nov rekord. Progo je s povprečno hitrostjo 153,5 kilometra na uro prevozil v času 1:57,469.

Gorska dirka v Ilirski Bistrici je lani sicer potekala petindvajsetič, na njej pa je sodelovalo več kot 200 voznikov.

Pogled voznika: proti Šembijam s povprečno hitrostjo prek 150 km/h

Spodaj je nazoren video, kako je videti vožnja proti Šembijam s povprečno hitrostjo prek 150 kilometrov na uro. Christian Merli je zadnja leta najresnejši Faggiolijev tekmec v evropskem prvenstvu.