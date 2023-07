Novo iz Mercedesa: atraktiven namesto dveh odsluženih modelov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes je razkril nov model z oznako CLE, ki bo posredna zamenjava za kupejevski izvedbi razreda C in E. Vrh motorne ponudbe bo trilitrski šestvaljnik.

Novi merceds-benz CLE je dolg 4,85 metra in je tako daljši od kupejevskih izvedb razreda C in E. Novi model iz Stuttgarta je posredni naslednik za oba kupeja.

V primerjavi z razredom C ima CLE resda enako medosno razdaljo, a je od njega kar občutno daljši.

Eden zadnjih novih mercedesov s klasičnimi motorji?

CLE je nastal na platformi MRA, ki omogoča uporabo elementov tako pete generacije razreda C kot šeste generacije razreda E. Obenem je to eden zadnjih modelov iz Mercedes-Benza, ki je namenjen uporabi klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem.

Osnovni ponudbi bosta bencinski in dizelski štirivaljnik, vrh ponudbe pa bo trilitrski šestvaljni bencinski motor. Moč bo 375 "konjev". Ta različica z oznako CLE 450 4matic bo imela štirikolesni pogon, vsi motorji pa so opremljeni z blagim hibridnim pogonom ter sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

V primerjavi z razredom C je CLE za 1,5 centimetra bližje cesti. Prostornina prtljažnika znaša 420 litrov, potniški prostor pa ima konfiguracijo sedežev 2 + 2.

Mercedes bo model CLE na ceste poslal letos jeseni.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz