Novo iz Alfe Romeo: očitno so že potrdili tudi ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zdaj še zelo skrivnostna napoved avtomobila, ki ga bo Alfa Romeo razkrila 30. avgusta. Foto: Alfa Romeo Italijani so za zdaj glede novega superšportnika še zelo skrivnostni. Čeprav niso pokazali niti njegove oblike, ga bodo predvidoma razprodali že pred uradnim razkritjem 30. avgusta v sklopu dirke formule ena v Monzi. Izdelali jih bodo 33, vsak med njimi bo stal milijon evrov. Razkrili niso še niti pogona, a verjeti gre, da bo to visokozmogljiv bencinski motor. To bo predvidoma nadgradnja 2,9-litrskega motorja V6 iz giulie, ki v njej zmore 520 "konjev".

Čeprav se je sprva omenjalo ime 6C, bo Alfin supešportnik očitno nosil ime 33, je poročal britanski Autocar. Z imenom se bodo poleg števila izdelanih avtomobilom spomnili tudi na model 33 stradale s konca šestdesetih let.

Zadnji "bencinski krik" pred električno prihodnostjo?

Po besedah izvršnega direktorja znamke Jeana-Philippa Imparata so želeli izdelati avtomobil, ki bi povzemal tradicijo Alfe Romeo in bo znak njihove dolgoletne avtomobilske zapuščine. Napovedani superšportnik se zdi kot zadnji "bencinski krik" pred novim obdobjem, ki čaka Alfo Romeo znotraj koncerna Stellantis.

Znamko namreč čaka električna prihodnost, predvidoma že od leta 2027. Čez dve leti bodo na ceste poslali električno zamenjavo modela giulia, nato sledita še dva športna terenca. Manjši bo Alfina različica jeepa avengerja, večji pa zamenjava za model stelvio. Tonale je bil tako za Alfo zadnji nov velikoserijski model z možnostjo klasičnih motorjev.