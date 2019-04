Novi yaris: lahko klon mazde 2 uspe tudi v Evropi?

Nova generacija yarisa bo sprva zapeljala na ameriške ceste. Ali bo na prodaj tudi na stari celini, za zdaj še ni znano. Foto: Toyota

Rezultat skupnega sodelovanja

Toyotina uporaba Mazdine karoserije, motorjev in notranjosti je rezultat zadnjega dogovora o skupnem sodelovanju obeh japonskih proizvajalcev. V enakovredni investiciji 1,6 milijarde dolarjev (1,42 milijarde evrov) bosta proizvajalca s skupnimi močmi odprla novo tovarno v ameriškem Huntsvilleju v zvezni državi Alabama, kjer bodo izdelovali modela CX-3 in corollo. Očitno je šlo sodelovanje korak dlje in bo nova generacija yarisa slonela mazdi 2.

Pri Toyoti so namreč le malenkostno spremenili zunanji videz - namestili so nekoliko večjo masko hladilnika, drugačne sprednje žaromete in zmanjšali drzno bočno linijo. Vsekakor je podobnost med modeloma več kot očitna, tudi zaradi tako rekoč enakega zadka, stranskih ogledal in celo enakih platišč.

Enaka zgodba je tudi v notranjosti. Yaris si vse elemente deli z mazdo 2, razlikujeta se le po volanskem obroču.

V notranjosti je od mazde 2 drugačen le volanski obroč. Foto: Toyota

Bi Evropejci sprejeli takšnega yarisa?

Čeprav so pri Toyoti za zdaj še skopi z informacijami, se že pojavljajo govorice, da bodo pod pokrovom brneli Mazdini motorji. Edina sprememba bo izbira menjalnika. Pri Mazdi je edina opcija šeststopenjski ročni menjalnik, pri Toyoti pa naj bi izbrali šeststopenjski samodejni menjalnik s pretvornikom navora.

Ali bo yaris zapeljal na evropske in posledično tudi slovenske ceste, za zdaj še ni znano. Pri Toyoti še niso potrdili, ali bo nova generacija mestnega malčka na voljo le v ZDA, zato bo treba na informacije počakati do avtosalona v New Yorku, ko bodo tudi uradno razkrili model.

Zadek je povsem nespremenjen in je tako rekoč enak mazdi 2. Foto: Toyota

Foto: Toyota