Novi VW passat v Sloveniji: lahko omili padec prodaje avtov?

Vse bolj očitno postaja, da so se končala leta stalne rasti prodaje novih osebnih avtomobilov tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Do konca septembra so trgovci v Sloveniji prodali 2.620 novih avtomobilov manj kot v enakem obdobju lani, kar je 4,3-odstotni padec. Med vsemi meseci je trg pozitivno bilanco prodaje zabeležil le dvakrat in sicer februarja in avgusta, kažejo podatki slovenskega uvoznika znamke Volkswagen. Ta je s skoraj 17-odsotnim deležem še vedno vodilna na slovenskem trgu (2,7 odsotne točke pred Renaultom).

Slovencem letno v 'passatovem' razredu prodajo 3.200 limuzin in karavanov

Passat je vodilni predstavnik svojega avtomobilskega razreda v Sloveniji, ki letno pomeni okrog 3.200 novih vozil. Lani so na primer v tem razredu v celem letu prodali 1.334 limuzinskih in 1.929 karavanskih avtomobilov. Prav ti dve karoserijski izvedbi sta na račun povečanega povpraševanja po športnih terencih v zadnjih dveh letih utrpeli največji padec.

Tržni delež karavanov v passatovem segmentu je v Sloveniji padel s skoraj 39 odstotkov v letu 2015 na letošnjih 20 odstotkov, delež limuzin pa v petih letih s skoraj 24 na le še 19 odstotkov. Obe izvedbi sta sicer še pred športnimi terenci, ki letos v tem razredu v Sloveniji predstavljajo že dobrih 18 odstotkov (leta 2015 še manj kot 11 odstotkov) trga.

Najbolje prodajani avtomobili segmenta B v Sloveniji (jan.-sept.)

Limuzina Karavan Skupaj VW passat/arteon 338 516 854 Škoda superb 77 230 307 BMW serije 3 110 32 142 Renault talisman 69 58 127 Opel insignia 67 52 119

vir: Volkswagen Slovenija

Zanimiva podrobnost - napis "passat" namesto ure na sredinski konzoli. Foto: Gašper Pirman

Karavanske izvedbe tega razreda so še vedno nekoliko bolj priljubljene od limuzinskih. Foto: Gašper Pirman

Dimenzijsko se passat ob prenovi bistveno ni spremenil

Passat kajpak računa na svojo tradicijo in bogato zgodovino modela, čigar začetki segajo v leto 1973. Od takrat so jih globalno prodali že več kot 30 milijonov. Ob letošnji prenovi je passat malenkostno spremenil svoje dimenzije, predvsem pa je z novimi sistemi nadgradil svojo tehnično raven.

Razlike v merah so majhne. Limuzinski passat je daljši za slab centimeter, ohranil je medosno razdaljo in za slab centimeter podaljšal sprednji previs. Karavanski je v dolžino pridobil še malenkost manj (0,6 centimetra), tudi tu pa so pri Volkswagnu ohranili medosno razdaljo in mu malenkostno podaljšali oba previsa. Limuzinski avtomobil ima prtljažnik velikosti od 586 do 1.152 litrov, karavanski pa od 650 do 1.780 litrov.

Nekatere novosti bodo opazili le pikolovci

Navzven je passat dobil novo mrežo hladilnika, serijske žaromete LED (opcijsko matrične žaromete LED), nov odbijač in tudi meglenke LED. Pikolovci bi opazili še drugačen dizajn platišč, novo grafiko zadnjih luči LED, nov difuzor in podobno. V notranjosti lahko opazimo nov volan, digitalne merilnike in na sredinski konzoli napis 'passat' namesto nekdanje analogne ure.

Novost je možnost odklepanja in zagona vozila z uporabo pametnega telefona. Komunikacija poteka prek protokola NFC, na enem telefonu je mogoče imeti več različnih mobilnih ključev. Pri digitalizaciji omenimo možnost brezžičnega povezovanja Applovih telefonov in sistema Car Play.

Prenovljeni volkswagen passat smo sicer že junija vozili po cestah v okolici Frankfurta. Po prvih vozniških vtisih smo hvalili nov vozniški asistent, ki deluje do hitrosti 210 kilometrov na uro. Tudi na podeželskih cestah je tam s pomočjo navigacije sam zmanjševal hitrost pred zavojem ali križiščem. Še vedno je bila sicer potrebna voznikova interakcija in predvsem pozornost, a sistem je deloval v večini primerov že sedaj zelo zanesljivo.



Med ključno tehnološko posodobitev spada vozniški asistent, ki lahko zdaj pomaga vozniku peljati avtomobil vse do hitrosti 210 kilometrov na uro. To je sicer še vedno druga stopnja avtonomne vožnje, zato mora imeti voznik ves čas nadzor nad vozilom. Z novim volanskim obročem, ki je precej bolj občutljiv na dotik, smo se volana pri uporabi tega sistema le še rahlo dotaknili in že je zaznal našo prisotnost.



Ta sistem prepoznava in prilagaja hitrost (tudi na podlagi podatkov GPS) vozila tudi glede na omejitve hitrosti, krožišča in ovinke. Pri Volkswagnu so ga poimenovali Travel Assist, vse sisteme samodejne vožnje pa so zdaj združili pod nazivom I. Q. Drive. V praksi se je izkazal za dobro pomoč vozniku, pred zavoji pa primerno zmanjša hitrost in vozniku ponuja dovolj pomoči pri daljših poteh.



V passatu se premierno predstavlja na novo razviti motor 2.0 TDI Evo z močjo 110 kW (150 KM). Gre za najbolje prodajani motor pri nas, zato veseli dejstvo, da so ga občutno prenovili. Kar zadeva izpuste, je 2.0 TDI Evo opremljen z dvokatalizatorskim sistemom SCR in dvojnim odmerjanjem aditiva AdBlue. Preostali trije dizelski motorji razvijejo 88 (120 KM), 140 (190 KM) in 176 kilovatov (240 KM). Nabor bencinskih motorjev vključuje tri agregate TSI z močjo 110 (150 KM), 140 (190 KM) in 200 kilovatov (272 KM).