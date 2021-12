Novi Suzukijev as: boljšega razmerja med vsebino in ceno trenutno ni #foto

Suzuki je 14 dni po uradnem razkritju v Slovenijo že pripeljal prve avtomobile novega modela s-cross. Ta priljubljeni športni terenec še vedno stavi na svoje terenske zmogljivosti, uporabnost in prostornost. Z vstopno ceno malenkost nad 20 tisoč evrov oziroma s štirikolesnim pogonom in praktično vso opremo za približno 23 tisoč evrov ponuja enega boljših razmerij med ceno in vsebino. Zato ni presenečenje, da gre za pomembnega prodajnega člana Suzukijeve družine, z novo podobo pa bo v prihodnjem letu prepričal več kot 300 kupcev.

Evropa za Suzuki ni eden izmed večjih trgov, saj polovico svojih proizvedenih avtov (leta 2020 jih je bilo 2,31 milijona) prodajo v Indiji, 20 odstotkov na domačem, japonskem trgu in 15 odstotkov v Evropi. Z dvoodstotnim tržnim deležem pri nas ne spadajo med največje igralce na trgu, a so v zadnjih petih letih svojo prodajo močno dvignili. Letos bodo prodali čez tisoč avtomobilov, če se bodo težave s polprevodniki umirile, pa bi radi v prihodnjem letu spet dosegli številke okoli 1.500 prodanih avtov.

Nekoč je bil njegov delež znotraj družine še bistveno večji

Po podatkih slovenskega uvoznika je imel s-cross na začetku svojega življenjskega cikla, v drugem letu prodaje, pri nas kar 38-odstotni prodajni delež znotraj Suzukijeve modelne palete. S prihodom novih vitare, swifta in ignisa se je njegov delež zmanjševal in je lani padel na najnižjo vrednost. Z novo podobo začenja znova, posledično pa se bo povečeval tudi njegov prodajni kolač. Zanimiv je tudi podatek, da se kar 90 odstotkov vseh kupcev modela s-cross odloči za štirikolesni pogon, gledano na celotno modelno paleto pa Suzuki v Sloveniji proda kar 75 odstotkov modelov s štirikolesnim pogonom.

Suzuki se še ni odrekel številnim oznakam na prtljažnem prostoru, tako mimoidočim jasno sporoča kakšen pogon ima vgrajen. Foto: Gašper Pirman

Osnova ostaja enaka, a je dobil novejši motor

Čeprav bi lahko rekli, da gre le za prenovljeni model, pri Suzukiju zaradi velikega števila novosti vztrajajo, da gre za novo generacijo. S-cross je z vstopom v tretjo generacijo ohranil obstoječo arhitekturo, prav tako pa je na seznamu motorjev le en 1,4-litrski turbobencinski blagi hibrid s 95 kilovati. Tega smo že vozili v prejšnji generaciji s-crossa in novi vitari (povezava do testa spodaj). V osnovi je sparjen s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, a je na voljo tudi šeststopenjski samodejni menjalnik. Zanj se odloči približno 30 odstotkov kupcev. Enak ostaja štirikolesni pogon. V avtomatskem načinu se navor prenaša prek sprednjih koles in se na zadnja kolesa prenese le po potrebi. Prihodnje leto bo na voljo tudi nov 1,5-litrski samopolnilni hibridni motor, a za zdaj informacij, kdaj pride, še ni.

V notranjosti nov zaslon in izboljšani materiali

Ko smo sedli za volan, smo najprej opazili nov zaslon na dotik na armaturni plošči. Poleg nove grafike je večji in bolj odziven. Prek brezžične povezave se lahko poveže s pametnim telefonom, ki podpira Apple CarPlay ali Android Auto, na njem pa voznik lahko pregleduje tudi pogled s kamer. Prvič je na voljo 360-stopinjski pogled okoli avtomobila, ki združuje poglede s štirih različnih kamer. Na seznamu novosti so tudi drugačni materiali v potniški kabini, usnjeni dodatki na armaturni plošči in vizualno prenovljeni merilniki. Prtljažni prostor ima 440 litrov.

Praktično vsi se odločijo za srednji paket opreme

Pri s-crossu je na voljo tudi vstopni paket comfort, a le z ročnim menjalnikom in brez štirikolesnega pogona. Paket premium, ki je daleč najbolj priljubljen paket, je na voljo z vsemi pogonskimi opcijami. Cene s štirikolesnim pogonom se začnejo pri 23.300 evrih, ob izbiri samodejnega menjalnika pa se cena dvigne na 25.300 evrov. Premium prinaša tudi že varnostno-asistenčne sisteme za nadzor mrtvega kota, za opozarjanje na prečni promet zadaj in aktivni tempomat. Na voljo sta še dva paketa, elegance in elegance top, pri katerih bo za polno opremljen avto s samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom treba plačati 28 tisoč evrov.

Notranjost ostaja predvsem preprosta in splošno uporabna. Foto: Gašper Pirman

360-stopinjski pogled je prijetna novost, prav tako pa prikaz na zaslonu. Slika se namreč vrti okoli avtomobila in tako še povečuje njihovo uporabnost. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman