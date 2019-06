Novi Mercedes: cenovno dostopna limuzina razreda A

Mercedes-Benz je že od nekdaj eden največjih in najboljših avtomobilskih proizvajalcev na svetu. Luksuzni avtomobili s trismerno zvezdo, ki se blešči na pokrovu, pritegnejo pozornost vseh, tudi tistih, ki niso ravno ljubitelji avtomobilov. Nemški avtomobilski gigant predstavlja popolnoma novo vozilo, razred A v "dodatni" obliki – sedaj tudi kot limuzina . Nova različica razreda A je obdržala vse prednosti klasičnega A-ja, obenem pa pridobiva na prostornosti in kombinaciji estetske, športne ter dinamične zunanjosti.

Mercedes-Benz že od nekdaj (tako ali drugače) predstavlja simbol uspeha. Tako kot vsako vozilo z legendarno zvezdo, limuzina razreda A navduši srce in prepriča vaš razum. Mercedes-Benz pač ni zastonj že leta najuspešnejša premium znamka na avtomobilskem trgu.

Razum bodo po eni strani prepričali stimulativno udobje, značilno za vozila Mercedes, doživetje kakovosti in visoka stopnja varnosti. Po drugi strani bosta kultivirana športnost in inovativen dizajn prebudila intenzivna čustva.

Pod črto: Preden se lotimo analize limuzine razreda A, pod črto zapišimo nekaj njegovih ključnih lastnosti. Vozilo odlikuje progresiven videz s kratkimi previsi in športno izrazitimi linijami ter vrhunska tehnologija in povezljivost. Tu nastopi multimedijski sistem MBUX, ki se sproti uči in prilagaja našemu vedenju. Vrhunski varnostni sistemi so na nivoju razreda S, veliko od tej jih je vgrajenih že serijsko. V udobni kabini je na voljo veliko personalizacije in individualizacije, natančneje kar 64 barv notranje ambientalne osvetlitve za vsako počutje. Limuzina razreda A navdušuje s praktično uporabo prtljažnega prostora s 420 litri in široko nakladalno odprtino. Vozilo se denimo ponaša tudi z najnižjim koeficientom upora v svojem segmentu, sprednji sedeži pa so prvič na voljo tudi s hlajenjem in aktivno masažo. Cena? Od 27.910 evrov z DDV naprej.

Videz? Kot neka revolucija!

Ena najbolj klasičnih oblik avtomobila je z limuzino razreda A postala ena najmodernejših. Novo limuzino razreda A odlikuje športna podoba z dinamično-elegantno silhueto. Obenem gre za prvi razred A s tridelno obliko z blago padajočo streho.

Še pomnite, kako smo že kot otroci avtomobile radi risali v tako imenovani tridelni obliki? Na nek način limuzina razreda A domišljijo in sanje udejanja v realnost.

Ob pogledu na limuzino razreda A se zdi, da vsaka linija posebej napoveduje, kaj avtomobil dejansko zmore.

Markantne in samozavestne linije

Sprednji del vozila izraža eno samo samozavest. Sploščen pokrov motorja, sloki žarometi in maska hladilnika z navzdol odprtim obrisom ustvarijo širok videz sprednjega dela. Nagnjen sprednji del limuzine razreda A odlikuje izredna aerodinamika. Za njim ležita pokončna maska hladilnika in globoko ležeč pokrov motorja. Levo in desno najdete dva vrhunska kosa opreme: opcijska žarometa MULTIBEAM LED, ki izžarevata moč inovacije. Tako daje nova limuzina razreda A vtis, da je še bolj spuščena. Ob pogledu nanjo pa se zviša vaš srčni utrip.

Prav tako markantna je tudi podoba zadka, ki na nek način pooseblja začetek novega oblikovalskega obdobja.

Limuzina elegantno zaokroži nov puristični dizajn razreda A: s samostojnim zadkom, ki je z dvodelnimi lučmi na zadku videti zelo širok. Za njim se skriva lep in prostoren prtljažni prostor, ki ga lahko po želji s funkcijo HANDS-FREE ACCESS celo prostoročno odprete.

Nova podoba prostorskosti: popolno sedenje

Premaknimo se v notranjost. V njej je prostora tudi za tiste najvišje. Ti bodo še posebej uživali v zadnjem delu potniške kabine. V novem razredu A so športni sedeži z nastavljivimi vzglavniki.

V povezavi s komfortnimi vzmetenimi sedeži so na voljo sedeži za nastavitev več položajev. Za doplačilo so na voljo tudi klimatizacija sedežev in dodatne sedežne blazine. Saj veste, za udobje med vožnjo na najvišjem nivoju.

Prehodi med armaturno ploščo, sredinsko konzolo in oblogami vrat so sicer izredno tekoči in dajejo občutek, kot da vas vozilo objema z vseh strani. Ta učinek razreda A je edinstven, tak pa je tudi izbor okrasnih elementov in ambientalne osvetlitve, ki prikaže vse elemente v najboljši luči.

Tu velja omeniti še, da je pri limuzini razreda A na voljo kar 64 barv notranje ambientalne osvetlitve za vsako počutje.

Kar se tiče prostornosti, limuzina navdušuje tudi s praktično uporabo prtljažnega prostora s 420 litri in široko nakladno odprtino.

Dva širokozaslonska prikazovalnika, oba v visoki ločljivosti

V notranjosti je v limuzini razreda A sicer še ogromno novosti. Tu ima pomembno vlogo predvsem širokozaslonski prikazovalnik. Pravzaprav ne samo eden, ampak celo dva, oba z visoko ločljivostjo.

Prvi je na voljo serijsko s 17,78-centimetrskim (7-palčnim) prikazovalnikom. Na željo pa z zelo velikim 26-centimetrskim (10,25-palčnim) prikazovalnikom.

Oba prikazovalnika sicer dajeta videz, kot da lebdita v prostoru. Tudi upravljanje prek gumbov na dotik na volanu, opcijskega polja za upravljanje s prsti ali zaslona na dotik je preprosto. Slednje je novost, ki je prav gotovo vredna ponovnega ogleda.

Pametnejši kot kdajkoli prej

V limuzini razreda A kraljuje sistem MBUX. Ta resda ne prevzame vožnje, jo pa z vrhunsko tehnologijo in povezljivostjo olajša, kolikor je le mogoče. Umetna inteligenca, ki bdi in je v ozadju samega sistema, se sproti uči in se s časom vedno bolje prilagaja vedenju voznika. Z novo uporabniško izkušnjo Mercedes-Benz MBUX je nova limuzina razreda A pametnejša kot kdajkoli prej.

Četudi boste v vozilu na poti sami, vas bo navdajal občutek, kot da je vseskozi poleg vas prijatelj, s katerim iz dneva v dan razvijate in poglabljate odnos. Pogovor z inteligentnim sistemom glasovnega upravljanja LINGUATRONIC namreč teče skorajda tako naravno kot z dobrim prijateljem.

LINGUATRONIC sliši na besedo. A to še ni vse: razume vas, ne da bi se moral naprej naučiti ukazov. Z vami se tudi pogovarja. Branje, narekovanje ali pošiljanje sporočil? Brez težav. Za vas preveri vreme na cilju, zamenja radijsko postajo ali vas pelje domov po najhitrejši poti. Zadostujeta dve besedi: "Hej, Mercedes". In že nova limuzina razreda A napne ušesa.

Pozna pot do vašega doma. In vaše navade.

Vaš novi prijatelj v limuzini bo poznal pot tudi do vašega doma. Pa tudi vaše navade. Saj veste, navada je železna srajca.

Sistem MBUX se bo vsak dan naučil kaj novega in malce bolje spoznal svojega voznika. Zapomni si lahko vaše najljubše pesmi in pot do službe. Tako bo samodejno nastavila radijsko postajo ali vam pokazala hitrejšo pot, če je na običajni poti zastoj. Samodejno in popolnoma samoumevno, če to seveda želite.

Poleg same prilagoditve ambientalne osvetlitve lahko MBUX individualizira tudi način prikaza na kombiniranem inštrumentu in prikazovalniku multimedijskega sistema. Popolnoma individualno in intuitivno na primer z upravljalnimi gumbi na dotik na volanu. Limuzina razreda A se prilagodi vam in vašemu življenju.

Integracija pametnega telefona

Vemo, dandanes uporabniki cenimo tudi samo povezljivost avtomobilov z digitalnimi napravami, ki nas spremljajo vsepovsod. Svoj pametni telefon lahko uporabljate, ne da bi ga morali prijeti v roko. V novi limuzini razreda A lahko svoj pametni telefon polnite povsem preprosto – le odložite ga na sredinsko konzolo, saj polnjenje omogoča brezžična tehnologija NFC (Near Field Communication).

Telefon lahko z multimedijskim sistemom avtomobila povežete prek povezave Bluetooth ali USB. Če je vozilo opremljeno z Integracijo pametnega telefona (Android Auto/Apple CarPlay), lahko z gumbi na dotik na volanu skoraj vse aplikacije in funkcije udobno upravljate prek prikazovalnika multimedijskega sistema.

Včasih ni treba spremeniti sveta, le pogled nanj.

Z novo limuzino razreda A dobite popolnoma nov pogled na cesto. Posebna kamera predvaja sliko okolice ali statični posnetek na prikazovalniku multimedijskega sistema. In to na inovativen in informativen način. Dopolnjuje navidezne predmete ali oznake in tako denimo olajša iskanje vašega cilja. Zelo intuitivno in neverjetno inteligentno.

Posebej omembe vredna je tudi MBUX razširjena resničnost za navigacijo, s katero dobite popolnoma nov pogled na cesto. Posebna kamera namreč na inovativen in informativen način predvaja sliko okolice ali statični posnetek na prikazovalniku multimedijskega sistema. Dopolnjuje navidezne predmete ali oznake in tako denimo olajša iskanje vašega cilja. Zelo intuitivno in neverjetno inteligentno.

Kaj pa varnost?

Spregovorimo o varnostnih sistemih v limuzini. Ti vas bodo razbremenili predvsem v stresnih situacijah – ne glede na to, ali v času zgoščenega prometa, na dolgih nočnih vožnjah ali med vožnjo po neznanih poteh. Za to bo poskrbel koncept strica iz ozadja – Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Omeniti velja aktivnega asistenta za ohranjanje razdalje, aktivnega zavornega asistenta, aktivnega asistenta za ohranjanje smeri, asistenta za mrtvi kot, asistenta za prepoznavanje prometnih znakov …

Aktivni zavorni asistent ves čas pozorno spremlja vožnjo in vam pomaga preprečiti hude nesreče zaradi neprimerne razdalje ali nepozornosti. Sistem vas z vizualnimi in zvočnimi znaki svari pred nevarnostjo trka. Če vaše zaviranje ne zadostuje, vam sistem glede na dejanske razmere pomaga pri zaviranju.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov

S kamero in podatki zemljevida je omejitev hitrosti ves čas pod nadzorom – tako lahko ohranite pregled in pravilno hitrost tudi, če za trenutek ne sledite vsem tablam. Ker vas sistem na to ves čas opozarja, se zmanjša tveganje prekrškov. To ni le udobno, ampak povečuje tudi varnost v prometu.

Aktivni asistent za ohranjanje smeri

Če nenamerno prevozite prekinjeno ali polno črto, vas sistem opozori z vibriranjem volana. Če prevozite polno črto ali če sistem zazna, da je prostor za prekinjeno črto zaseden, lahko asistent posreduje z enostranskim zaviranjem.

Asistent za mrtvi kot

Asistent za mrtvi kot med menjavo voznega pasu ohrani pregled nad dogajanjem in zna prepoznati predmete v mrtvem kotu vozila. To lahko prepreči trke na večpasovnicah v mestih in na avtocestah. V mirovanju deluje še dodatne tri minute: če asistent v nevarnem območju zazna kolesarje ali vozila, vas na to vizualno in zvočno opozori.

Aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC

Aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC lahko samostojno ohranja izbrano razdaljo do vozila pred vami in vas tako znatno razbremeni. V povezavi s prepoznavanjem prometnih znakov lahko prepoznane omejitve hitrosti udobno prevzamete s pritiskom na gumb.