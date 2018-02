Novi Mercedes C: preporod po vzoru razreda S

Mercedes-Benz se ne ustavlja in je pripravil prenovljeni razred C, ki bo prvič na ogled na ženevskem avtosalonu. Oblikovno skoraj nespremenjen, vendar tehnološko tesno za petami odličnemu razredu S.

Oblikovne drobtinice napovedujejo tehnološki preporod

Pogled na zunanji videz ne razkriva večjih sprememb ekipe pod vodstvom Roberta Lešnika. Nekoliko spremenjena odbijača in žarometi pripomorejo k mehkejšim linijam in prehodom. Nekoliko spremenjeni sprednji žarometi v tehnologiji LED so opcijsko zdaj na voljo s sistemom Multibeam in ponujajo po trditvah nemškega proizvajalca izjemno svetilnost. V vsakem žarometu je 84 individualno kontroliranih luči LED, ki lahko z izredno natančnostjo in hitrostjo regulirajo snop ter se prilagajajo praktično vsaki situaciji na cesti.

Poleg limuzine je prenovo dočakal tudi karavan. Foto: Mercedes-Benz

V notranjosti je največja novost večji 12,3-palčni digitalni voznikov zaslon in drsne ploščice na volanskem obroču. Foto: Mercedes-Benz

Notranjost v večini ostaja nespremenjena

Tako kot zunanjost je tudi notranjost v večini ostala nespremenjena. Velik del tehnologij in funkcij si je sposodil pri razredu S, prav tako 12,3-palčni digitalni voznikov zaslon z ločljivostjo 1.920 x 720.

Voznik bo pomembne funkcije v avtomobilu lahko po novem upravljal prek na dotik občutljivih ploščic na volanskem obroču, ki smo jih prvič spoznali v novem razredu E. Med druge novosti spada še drugačen gumb za sistem stop/start in izboljšan sistem govornih ukazov.

S tehnološkega vidika je novi razred C opremljen z novimi sistemi, ki v določenih pogojih omogočajo delno samodejno vožnjo. Zato ima avtomobil nameščeno izboljšano kamero in radarski sistem, s katerim avtomobil "vidi" do 500 metrov daleč. Inženirji so še posodobili aktivno volansko asistenco z aktivnim nadzorom nenamerne menjave voznega pasu in samodejno zaviranje v sili.

Mercedes je bil zelo skop glede tehničnih informacij. Poleg serije dizelskih in bencinskih agregatov bo v Evropi najverjetneje na voljo še priključni hibrid.

Limuzina in karavan bosta prvič na ogled na ženevskem avtosalonu v začetku marca. Foto: Mercedes-Benz

Razred C je pridobil nekaj novih aktivnih asistenčnih sistemov, zato lahko v določenih situacijah vozi povsem samodejno. Foto: Mercedes-Benz