Novo iz Koreje: prvo serijo razprodali v 24 urah

Hyundai z novim ioniqom 6 napoveduje enega energijsko najbolj učinkovitih in aerodinamičnih avtomobilov. Tako kot ioniq 5 je nastal na 800-voltni zasnovi, uradna poraba po WLTP pa ne dosega niti 14 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov.

Kljub bateriji s kapaciteto 77 kilovatnih ur uradni doseg po WLTP znaša več kot 600 kilometrov. To je na primer toliko, kot ga imajo nekateri premijski modeli z vsaj tretjino večjo baterijo.

Prvih 2.500 avtomobilov hitro razprodali

Korejci so za ioniqa 6 pripravili začetno različico, "first edition", s katero so ob začetku prodaje vstopili na trge v Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji ter na Norveškem in Nizozemskem.

V 24 urah so to prvo serijo, v kateri je bilo 2.500 avtomobilov, tam razprodali. Naslednji avtomobili bodo za kupce v Evropi na voljo v sredini prihodnjega leta.

Mejnik prejetih naročil za avtomobil v 24 urah po razkritju sicer še vedno drži Tesla. Leta 2016 so za takrat razkriti model 3 v prvem dnevu namreč dobili 198 tisoč naročil oziroma rezervacij.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai