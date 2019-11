Novi časi? Do porscheja za 1,5 milijona evrov kar po telefonu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche bo začel svoje avtomobile prodajati tudi prek interneta. V Nemčiji imajo v bazi že štiri tisoč novih in rabljenih avtomobilov, med njimi tudi štiri ekskluzivne 918 spyderje. Nakup avtomobila je mogoče opraviti kar po mobilnem telefonu.

Časi v avtomobilski industriji se spreminjajo in danes ni več le Tesla tista, ki ponuja celoten nakup avtomobila prek interneta. Tudi tradicionalni avtomobilski proizvajalci stopajo na to novo pot.

Ne nadomestilo, temveč dodatek prodajnim salonom

Tak primer je tudi Porsche, ena najbolj dobičkonosnih avtomobilskih znamk. V ZDA in Nemčiji so svojim strankam ponudili posebno spletno bazo lastnih novih in preverjenih rabljenih avtomobilov, prihodnje leto načrtujejo širitev ponudbe tudi v druge države.

V bazi so predvsem vozila z zaloge Porschejevih trgovcev, ki lahko zdaj avtomobile s svojega parkirišča ponujajo precej širšemu krogu potencialnih kupcev. Klasični prodajni saloni bodo obdržali svojo vlogo, internet pa trgovcem in tudi voznikom daje možnost novega kanala.

Ta hibridni športnik ima sistemsko moč 652 kilovatov in 1.280 njutonmetrov navora. Foto: Porsche

Ta 918 spyder je imel do zdaj le enega lastnika. Foto: Porsche Porsche 918 spyder za 1,5 milijona evrov, cel kup vozil za 400 tisočakov …

Uporabnik se mora registrirati v Porschejevo bazo, nato pa lahko izbira med razpoložljivimi avtomobili. V bazi so trenutno tudi štirje porscheji 918 spyder, najdražji med njimi (s prevoženimi 6.179 kilometri) pa ima ceno 1,49 milijona evrov. Tudi najcenejši med njimi še vedno stane 1,29 milijona evrov.

V bazi je še veliko sladkorčkov. Že med ponudbo modelov 911 najdemo primerek 911 GT2 RS letnik 2018, ki ima 750 prevoženih kilometrov in stane 400 tisoč evrov. Skoraj enako ceno ima tudi porsche 911 turbo coupe iz leta 1995, ki ima 57 tisoč prevoženih kilometrov. Enaka je cena še enega porscheja 911 GT2 RS.

Najcenejši 911 v bazi stane slabih 25 tisočakov (911 carrera cabriolet iz leta 1999 s 155 tisoč prevoženimi kilometri). Najstarejša primerka sta 911 SC coupe iz leta 1983 in 911 turbo iz leta 1985. Ta na primer stane slabih 140 tisočakov, prevoženih pa ima 147 tisoč kilometrov.

V bazi so tudi sladkorčki, kot je ta porsche carrera GT s ceno 729 tisoč evrov. Avtomobil je sicer star 13 let in ima 20.100 prevoženih kilometrov. Foto: Porsche

Eden najstarejših avtomobilov v bazi je trenutno 911 turbo iz leta 1983, ki stane slabih 140 tisoč evrov. Foto: Porsche