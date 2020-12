Novi avtomobili v 2021: vsi ti letos pridejo v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na napovedane novosti je pred nami pestro avtomobilsko leto. Na naše ceste prihajajo raznoliki avtomobili – od poceni dacie sandero do mercedes-benza razreda S.

Avtomobilski proizvajalci so lani preživeli zelo burno leto, ki ga je v marsičem krojila epidemija koronavirusa. Ta vpliv se bo nadaljeval tudi v letošnje leto. Trgovci se nadejajo dviga prodaje novih avtomobilov, obenem pa, da bodo vsa napovedana vozila tudi lahko dobili. Pri spodnjem seznamu gre zato opozoriti, da so to predvsem predvideni načrti novosti posameznih znamk.

Vseh novosti je spet okrog sto, za razliko od lanskega leta (VW golf, škoda octavia, peugeot 2008, renault captur, toyota yaris …) pa je letos napovedanih morda manj novosti pri vodilnih avtomobilih slovenskega trga.

Po daljšem času spet novi avtomobil iz Dacie. To je nova generacija sandera. Foto: Dacia

Že januarja na slovenske ceste prihaja nova generacija dacie sandero, torej enega najcenejših avtomobilov. Sandero bo storil korak naprej in znotraj Dacie ponudil veliko že amortizirane tehnike clia. Ta mesec v Slovenijo prihaja tudi Mercedes-Benzov razred S, ki poskuša nove mejnike postaviti v razredu luksuznih avtomobilov.

Če pri sanderu govorimo o avtomobilu za dobrih deset tisoč, spada razred S že v razred prek 100 tisoč evrov.

Boste letos kupili avtomobil? Da, to načrtujem 2 +

Morda, odvisno od ponudbe in cen 0 +

Kupil bom kvečjemu rabljeni avtomobil 0 +

Ne 3 + Oddanih 5 glasov

Nova mokka bo glavna novost Opla, ki jeseni čaka tudi novo astro. Foto: Opel

Med pomembnimi novostmi izpostavljamo novi citroen C4, prav tako peugeot 308, opel mokko, škodo fabio, seat arono, seat ibizo in toyoto yaris cross. Opel bo z novo mokko (in jeseni tudi astro) poskušal nadoknaditi lanski okrog 66-odstotni padec prodaje na slovenskem bruto avtomobilskem trgu. Nekateri novi avtomobili še niso povsem potrjeni (primer kie sorento).

Pri nekaterih pomembnejših znamkah vodilne novosti predstavljajo povsem električni modeli. To velja tudi za Volkswagen, ki bo ta mesec v Sloveniji pokazal ID.4, in Škodo, ki poleg fabie letos stavi predvsem na električni športni terenec enyaq. Imel bo konkurenčno ceno, a za zdaj so jih za naš trg zagotovili le 200.

Citroen bo novo generacijo modela C4 ponudil tudi v povsem električni različici. Foto: Gašper Pirman

Veliko električnih novosti in tudi pravih športnikov: izstopata yaris GR in BMW M3

Hyundai napoveduje povsem nov model bayon, prav tako že poleti tudi prvi model z namenske električne platforme – ioniqa 5. Med električnimi vozili izpostavimo še BMW iX3, audija Q4 e-trona, prvega električnega lexusa in električno dacio spring.

In potem še avtomobili za sladokusce: predvidoma februarja na slovenskih cestah prvič toyota yaris GR, brezkompromisni štirikolesno gnani malček, pa nato kmalu tudi nova BMW M3 in ford puma ST.

Predvidene avtomobilske novosti v Sloveniji v letu 2021: