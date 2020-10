Še ena novost: se bodo razmerja na slovenskem trgu spremenila?

Volkswagen je v Slovenijo z nekajmesečno zamudo pripeljal električni ID.3, Renault pa bo prek koncepta napovedal električnega križanca in že serijsko (bojda cenovno dostopno) električno dacio. Kaj to pomeni za slovenski avtomobilski trg in razmerja med vodilnimi znamkami?

Renaultova napoved novega električnega koncepta. Foto: Renault Medtem ko bomo lahko danes po slovenskih cestah prvič vozili nov Volkswagnov električni avtomobil ID.3, bo jutri Renault razkril dva nova električna avtomobila. Prvi bo resda šele koncept, ki pa prihaja z nove in namenske električne platforme ter bo nadaljeval dobro delo z mestnim zoejem. Renault bo predvidoma razkril koncept električnega crossoverja, morda podobno kot je nedavno Nissan storil z napovedjo novega modela ariya.

To pa bo torej še vedno le koncept, ki ga na cestah v bližnji prihodnosti še ne moremo pričakovati. Drugače pa bo s serijsko električno dacio, ki želi postati cenovno najdostopnejši električni avtomobil v Evropi.

“Naš domet bomo kmalu razširili v drugo smer proti višjemu segmentu. O tem ne smem povedati več, zagotovo pa boste iz tega že razumeli, v katero smer bo šla predstavitev našega novega konceptnega vozila,” nam je skrivnostno povedal Francois Delion, generalni direktor družbe Renault Nissan Adriatic.

Prvi primerki Volkswagnovega ID.3 v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Pohod na električne pogone lahko na novo postavlja tudi razmerja med posameznimi znamkami. Renault je z Nissanom in Teslo pionir elektromobilnosti in ima na tem področju tudi že veliko izkušenj, ki jih je - predvsem sodeč po novem zoeju - uspel vnovčiti tudi v praksi. Volkswagen se na električno pot šele podaja, a resda zelo velikopotezno. Novi ID.3 bi lahko v nekaj letih na trgu močno zarezal tudi v tržni delež golfa.

V Sloveniji sta prav Volkswagen in Renault tradicionalno najbolj uspešni in uveljavljeni znamki. Letos je Volkswagen prodal več električnih avtomobilov od Renaulta. To je zasluga cenovno zelo ugodnega e-golfa (326 registriranih), Francozi pa so uspeli prodati oz prvič registrirati 254 zoejev. Oba avtomobila torej predstavljata skoraj polovico trga (48,7 %), kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovski zbornici Slovenije.

Volkswagen je prejšnji mesec v Sloveniji registriral 34 novih ID.3. To so vozila prve serije 1st Edition, pravi lov za kupci pa se bo začel šele zdaj. Ker ta vozila zdaj naprej prodajajo tudi trgovci, več kot očitno s strani fizičnih kupcev niso bili razprodani.

Do prvih kupcev v Sloveniji so zdaj prispeli tudi že električni peugeoti e-208. Foto: Peugeot

Več kot 300 registriranih e-golfov, a tudi 44 Teslinih modelov 3

Prodaja električnih vozil je letos pričakovano zrasla tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Ponudba na trgu je še vedno močno omejena in mnogi proizvajalci svoje ključne adute šele pripravljajo. To bodo predvsem avtomobili z namenskih platform, ki ne bodo imeli ničesar skupnega s klasičnimi bencinskimi ali dizelskimi brati. Trenutno namreč vrh prodajne lestvice marsikje krojijo praktično odsluženi, a zaradi ugodne cene zelo dobro sprejeti avtomobili. Na trg pa prihajajo nova vozila. V Sloveniji je tak primer s peugeotom e-208, mazdo MX-30, čez nekaj mesecev sledi tudi škoda enyaq.

Če je septembra prodaja novih avtomobilov v Sloveniji upadla za 16,5 odstotka, je prodaja električnih narasla za 150 odstotkov. Na letni ravni v prvih devetih mesecih trg pada za slabih 25 odstotkov, razred električnih vozil pa raste za 119 odstotkov. Lani so v Sloveniji do konca septembra prodali 419, letos pa že več kot tisoč električnih avtomobilov - natančneje 1.079. Iz vidika trga to preedstavlja 2,2-odstotni delež (lani v enakem obdobju o,75 %).

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji (jan.-sep. 2020)

VW e-golf 326 Renault zoe 254 VW e-up 105 Hyundai kona 73 Škoda citigo-e 66 Tesla model 3 44 BMW i3 43 VW ID.3 34 Hyundai ioniq 33 Nissan leaf 22 Smart EQ forfour 18 Audi e-tron 17 MG ZS EV 10 Smart EQ fortwo 10

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije

Dacia je že pokazala koncept električnega avtomobila, jutri sledi še serijska različica. Foto: Dacia

Tudi ti prodajni podatki kažejo na pomembnost cen električnih avtomobilov. Pri vrhu sta tako oba Volkswagnova cenovno ugodna avtomobila v poslavljanju, pri Renaultu pa bodo v nekaj mesecih na ceste pripeljali električnega twinga in prvo električno dacio. Za razliko od večjih in tudi baterijsko bolj razkošnh avtomobilov, ki bodo klicali po vlogi prvega domačega avtomobila, bodo ti cenovno dostopnejši malčki pisani na kožo vlogi drugega domačega avtomobila.

Volkswagnov koncern se je za zdaj odpovedal prihodnosti električnih malčkov kot sta bila Volkswagnov e-up in Škodin citigo-e, ki pa sta izhajala iz klasičnih vozil z motorjem na notranje izgorevanje. Ali bodo v Wolfsburgu na platformi MEB v prihodnje začrtali namennskega ID.1, še ni znano. Pri Renaultu pa bo zanimivo videti cenovno pozicijo električnega twinga v primerjavi z novo električno dacio.

“Kar je Dacia storila z loganom za limuzino ali z dusterjem za SUV, bo spet ponovila s svojim prvim električnim avtomobilom. Ponovno bo opredelila bistvene elemente mobilnosti in zagotovo pomenila začetek še bolj dostopnih e-avtomobilov,” poudarja Delion. Podobno kot električni twingo predvidoma ne bo imela polnjenja DC, zato pa prav tako zelo uporabno 22-kilovatno polnjenje prek izmeničnega toka AC. Kapaciteta baterije bi lahko bila večja kot pri twingu; ta ima baterijo z 21 kilovatnimi urami baterije in realnim dosegom do okrog 150 kilometrov.