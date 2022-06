Nove težave za Muska, odpoklic grozi 830 tisoč Teslam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriške oblasti so razširile preiskavo ameriškega proizvajalca električnih avtomobilov Tesla. Potem ko je Tesla februarja letos v ZDA odpoklica 54 tisoč vozil, da bi odpravili funkcijo, ki avtomobilom omogoča vožnjo mimo znaka stop, ne da bi se popolnoma ustavili, zdaj odpoklic grozi kar 830 tisoč njihovim vozilom. Tokrat je težava v avtopilotu, ki voznikom ne omogoča pravočasnega odziva na prevzem nadzora avtomobila v primeru kritičnih situacij.

Ameriška Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu (NHTSA) je sporočila, da bo preučila 830.000 Teslinih avtomobilov v vseh štirih modelnih linijah. To je 11 odstotkov več Teslinih vozil kot so jih preiskovali že doslej.

NHTSA je analizirala številne nesreče, ki so razkrile vzorce delovanja avtomobila in s tem povezano vedenje voznikov. Raziskati želijo v kolikšni meri lahko Teslin avtopilot in sorodni asistenčni sistemi poslabšajo človeške reakcije ali varnostna tveganja, tako da zmanjšujejo učinkovitost nadzora voznika.

Se avtopilot izklopi sekundo pred trkom?

NHTSA je v 16 ločenih primerih odkrila, da je avtopilot prekinil nadzor nad vozilom manj kot sekundo pred trkom, zato voznik ni bil sposoben prevzeti popolnega nadzora nad vozilom.

Po navedbah angleške avtomobilske revije Car and Driver naj bi se voznik glede na posnetke teh nesreč moral zavedati morebitnega trčenja osem sekund prej. Preiskava je doslej potrdila, da je imela večina voznikov roke na volanu, kot zahteva avtopilot, a vozniki niso bili pravočasno opozorjeni na ukrepanje, da bi se izognili trčenju.

NHTSA je sporočila, da trenutno preiskuje več kot sto nesreč, ki so se zgodile zaradi težav z avtopilotom.

Elon Musk sicer trdi, da za nesreče ne more biti krivo njegovo podjetje, saj iz računalnika pridobljeni podatki vedno kažejo, da avtopilot v času trka ni bil aktiven.

Vse trenutne Tesline avtonomne funkcije, vključno s tehnologijo Full Self-Driving, ki je trenutno v beta testiranju, veljajo za asistenčne sisteme, pri katerih je ves čas odgovoren samo voznik, ne pa proizvajalec.

Nepričakovano samodejno zaviranje

Preiskava ni povezana s predhodno preiskavo Teslinih vozil, ki včasih sama, brez posredovanja voznika, zavirajo na cesti.

Preiskava se je prvotno začela lani, potem ko je NHTSA prejela več kot 350 pritožb voznikov zaradi tako imenovanega "fantomskega zaviranja" avtomobila, torej nepričakovanega in nepotrebnega aktiviranja zavor med aktiviranim pomočnikom pri vožnji.

Namreč, v nekaterih primerih, ko je bilo stanje na cestišču normalno, torej ni bilo težav, zastojev, prometnih znakov ali potencialno nevarnih situacij, so Teslina vozila, v katerih je bil aktiviran avtopilot, včasih zavirala sama, brez posredovanja voznika.

Takšno nenadno in nepričakovano zaviranje lahko povzroči velike prometne težave, zlasti za ljudi, ki vozijo za Teslo in nenadoma zavirajo.

Zaradi težav s kamero so lani odpoklicali skoraj pol milijona vozil

Tesla je bila že lani decembra primorana odpoklicati skoraj pol milijona vozil modelov 3 in modelov S, da bi rešila težave z vzvratno kamero in pokrovom, ki povečujeta nevarnost trkov.