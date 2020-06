Nova znamka v Sloveniji, avti polni zanimivih detajlov #video

Original in naslednik avtomobilske znamke DS. Foto: Gregor Pavšič Pariška avtomobilska razstava leta 1955. Citroen je v času povojnega avtomobilskega razcveta tam na osrednji razstavni prostor postavil avtomobil DS 19. Z avantgardnostjo, stilom in napredno tehnologijo je osupnil obiskovalce in svetovno javnost in po takojšnih rezervacijah postal dolgoletni absolutni avtomobilski rekorder - dosežek, ki ga je iz vidika takojšnjih rezervacij ugnala šele Tesla z modelom 3.

Leta 2015 je Citroen prav prek kratice DS ustanovil svojo premijsko podznamko, ki zdaj vstopa v svojo drugo generacijo. 65 let pozneje po pariški razstavi stavijo na podobne temelje lastne nišne premijske znamke, ki bo na različnih trgih iskala svoj krog kupcev. Tistih voznikov, ki jih bodo prepričali francoski šarm, drugačna oblika, predvsem pa številne zanimive podrobnosti ter izbrani materiali.

Sredi Ljubljane gradijo namenski “DS Store”

Vodstvo znamke Citroen v Sloveniji, to je podjetje C Automobili Import, del največjega evropskega avtomobilskega trgovca Frey Group iz Švice, bo letos znamko znova pripeljalo v Slovenijo. Od leta 2018 trgovci Citroena ne prodajajo več avtomobilov DS, tudi zdaj pa bo mogoče do jih priti le v namenskem salonu znamke DS. V Evropi jih je okrog 200, v ponedeljek bo v Ljubljani vrata odprl začasni “DS Store”. Za zdaj resda le s kotičkom v prodajnem salonu Mitsubishija, prihodnje leto marca pa načrtujejo odprtje celovitega in namenskega prodajnega salona.

“Letos želimo znamko predvsem postaviti na trg in šele nato graditi naprej. Če bomo letos prodali 30 vozil, bomo s tem že zadovoljni. Ozaveščali bomo javnost, to je naložba v prihodnost. Verjamem, da je lahko avtomobil tudi sredstvo osebnega izražanja in ne le suhoparno prevozno sredstvo. Stavimo na duh avantgarde. Poskušamo ne le slediti in posnemati, temveč tudi ponujati nekaj novega,” je povedal Peter Horvat, vodja znamke DS Automobiles v Sloveniji.

DS 7 crossback bo na voljo tudi kot štirikolesno gnani priključni hibrid. To je sicer 4,5 metra dolgo vozilo, ki so ga predstavili že leta 2017 na avtomobilskem salonu v Ženevi. Foto: Gregor Pavšič

Notranjost DS 7 crossback - kombinacija digitalizacije, zanimivih fizičnih gumbov in kakovostnih materialov. Večji del je oblazinjen z usnjem (oprema chic) ali alkantaro (oprema performance). Foto: Gregor Pavšič

Notranjost polna zanimivih detajlov in dobrih materialov

Njegova prodajna aduta sta dva in sicer manjši DS3 in večji športni terenec DS7. Oba nudita tako klasične kot tudi elektrificirane pogone. Oba ob prvem stiku pustita močan vtis. DS3 voznika pričaka s skritimi kljukami stranskih vrat, ki se lahko tudi samodejno delno izskočijo navzven. Večji DS7 ima klasične kljuke.

Največ zanimivih podrobnosti in dobrih materialov skriva vozniški prostor. Oblika gumbov na konzoli med voznikovim in sovoznikom sedežem je edinstvena, sredinska konzola pa praktično povsem digitalizirana. Pri DS7 izstopata gumb za zagon motorja in analogna ura na vrhu sredinske konzole. Ta ura se ob zagonu motorja zavrti za 180 stopinj.

Video - dve zanimivi podrobnosti avtomobilov DS

DS 3 crossback ima na voljo tudi matrične žaromete LED. Foto: Gregor Pavšič

Kupci se bodo pri obeh vozilih DS odločili za smer dinamičnosti (performance) ali prestiža (chic). Zanimivo, da ima manjši DS3 crossback celo nekaj naprednejših rešitev kot večji DS7. To niso le poklopne kljuke vrat, temveč tudi matrični žarometi LED. DS7 ima na voljo le klasične in ne takih v matrični tehnologiji.

Poudarek obeh avtomobilov je sicer na individualiziciji posameznemu kupcu, zato je na prvi pogled tudi pregled vseh možnosti paket in oprem dokaj zapleten. Pod črto pa bo treba za bencinsko gnanega (1.2 puretech 100) DS3 crossbacka odšteti vsaj 23.400 evrov, za dizelskega (1,5 blueHDi) pa še 1.300 evrov več. To sta obe različici z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, cene različic z osemstopenjskim menjalnikom pa se začnejo pri dobrih 28 tisočakih.

Cene DS7 crossback se bodo v Sloveniji začele pri 32 tisočakih.

Kmalu tudi povsem električni pogon

Predvidoma jeseni bosta na trgu na voljo tudi priključno hibridna različica DS 7 (doseg po WLTP bo 58 kilometrov, baterija ima kapaciteto 13 kWh) in povsem električni DS3 e-tense. Ta bo imel podobno kot peugeot e-208 100-kilovatni motor, baterijo s kapaciteto 50 kWh in uradni doseg po WLTP do 320 kilometrov. Cene se bodo začele pri 42 tisočakih.

Znamka DS bo konec leta razkrila še svojo elitno limuzino DS 9.

Foto: Gregor Pavšič

