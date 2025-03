Audi bo v Nemčiji do leta 2029 odpustil 7.500 zaposlenih, kar na ravni celotnega Volkswagnovega koncerna napoveduje zmanjšanje števila zaposlenih za skoraj 48 tisoč ljudi.

Pri Audiju bodo danes razkrili svoje celotne poslovne in finančne rezultate za lansko leto. Že pred tem pa so v Ingolstadtu potrdili finančno-varčevalni načrt, ki do leta 2029 predvideva zmanjšanje števila zaposlenih za 7.500 ljudi.

To so predvsem zaposleni iz administracije in razvoja. Ukrepe je uprava Audija uskladila s predstavniki sindikatov, s tem pa bodo srednjeročno na letni ravni privarčevali milijardo evrov. Ob tem bo Audi v svoje nemške tovarne v naslednjih štirih letih vložili osem milijard evrov.

Za koncern Volkswagen skoraj 48 tisoč manj zaposlenih

S tem se pri nemških proizvajalcih kopičijo napovedana zmanjševanja števila zaposlenih. Pri Volkswagnu so sklenili varčevalni program, ki predvideva 35 tisoč manj zaposlenih, pri Porscheju 3.900 ljudi, pri programski enoti Cariad pa okrog 1.600 ljudi. Samo pri koncernu Volkswagen je trenutno predvidenih skoraj 48 tisoč manj zaposlenih.

Načrt iz leta 2019 se ni izšel

Pri Audiju so od leta 2019 število zaposlenih zmanjšali že za okrog 9.500, pri tem pa je šlo za zaposlene iz proizvodnje. S tem naj bi privarčevali več milijard evrov, s katerimi bi financirali razvoj električnih avtomobilov in doseganje donosa od devet do enajst odstotkov. Toda načrti se niso izšli - donos je v prvih devetih mesecih lanskega leta padel na 4,5 odstotka, še leto prej je v enakem obdobju znašal sedem odstotkov. Na slabše rezultate je vplival padec prodaje na ključnih trgih, vse višji stroški proizvodnje, dodaten strošek bo tudi zapiranje tovarne v Bruslju.