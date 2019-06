Nova honda s kar nekaj presenečenji #foto

Honda je pred julijskim razkritjem svojega prvega električnega modela razkrila nekaj najpomembnejših informacij. Njihov električni mestni avto bo imel tekočinsko hlajeno baterijo z zmogljivostjo 35,5 kilovatne ure in se bo do 80 odstotkov napolnil v samo 30 minutah.

Foto: Honda

Možnost hitrega polnjenja baterije

Hondo e, kot je uradno ime modela, so Japonci razvili povsem z ničle in bo prvi električni model znamke, ki bo slonel na namenski arhitekturi. To pomeni, da je baterijski paket vgrajen med obe osi na dnu, zato je nizko tudi težišče avtomobila. Kljub temu je inženirjem uspelo doseči razmerje mase 50:50 med sprednjim in zadnjim delom, za izboljšane vozne lastnosti pa bo poskrbelo neodvisno vzmetenje.

Na dnu bo vgrajena tekočinsko hlajena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 35,5 kilovatne ure. Zaradi možnosti polnjenja prek hitrega enosmernega polnjena DC se bo baterija do 80 odstotkov napolnila samo v 30 minutah. Na voljo bo tudi počasnejše polnjenje prek izmeničnega toka AC.

Foto: Honda 200 kilometrov dosega? Tekmeci ga ponujajo več.

Doseg naj bi znašal vsega 200 kilometrov, kar je za današnji čas mogoče premalo. Vsi tekmeci že danes ponujajo električne avte z daljšim dosegom. Polnilni kabel bo treba vtakniti v vtičnico, nameščeno na pokrovu motorja. Ta bo prekrita s steklom, obdajale jo bodo osvetlitvene luči LED, ki bodo sporočale reven napolnjenosti avta.

Prvi skoraj na proizvodnjo pripravljeni primerek bodo razkrili julija na festivalu hitrosti v Goodwodu.