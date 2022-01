Nov zakon spreminja avtomobilske oglase: tako so se tega lotili Francozi

Avtomobilski oglasi bodo od marca v Franciji precej drugačni kot do zdaj. Tam so namreč sprejeli zakon, ki od avtomobilistov zahteva uporabo alternativnih vrst mobilnosti v vseh reklamah za avtomobile. To pomeni, da bodo v oglasih morali poudarjati tudi hojo in vožnjo s kolesom ter tako pomagati k zmanjševanju onesnaženja, francoske oblasti pa so jim pripravile tri sporočila o alternativnih oblikah mobilnosti, ki jih morajo uporabljati v oglasih.

Prvo izmed treh sporočil se dotika souporabe vozil, drugo se osredotoča na uporabo javnega prevoza, zadnje pa za krajše razdalje priporoča uporabo koles ali hojo. Zakon velja za vse vrste oglasov, tako za televizijo, tisk, radio kot internet, zanj pa uporabljajo celo svojo oznako #SeDeplacerMoinsPolluer (Premikaj se in manj onesnažuj). V oglasih morajo proizvajalci navesti tudi emisijski razred avtomobila.

Kazni vse do 50 tisoč evrov

Kot je poročala francoska AFP, sta se Hyundai in Volkswagen že strinjala z novim zakonom. Nemci so za francosko tiskovno agencijo potrdili, da bodo v največji mogoči meri sledili zakonu in priredili svoje oglase. Če tega ne bi storili, bi jih lahko kaznovali s 50 tisoč evri.

Novi zakon bo začel veljati 1. marca letos in je nadgradnja lanskega zakona, v katerem so zaradi omejevanja onesnaženja dodatno obdavčili športne terence in nekaterim avtom prepovedali vožnjo v mestnih središčih. Z letom 2028 bodo prepovedali prodajo nekaterih avtomobilov, ki bodo presegali določeno emisijsko mejo.

Večina proizvajalcev s svojimi kolesi

Za večino proizvajalcev oglaševanje alternativnih vrst mobilnosti ne bo težava, saj že prodajajo električna kolesa in skiroje pod svojo modelno znamko. Tako skupina Volkswagen pri praktično vseh svojih znamkah že ima različne vrste koles in skirojev, podobno tudi Hyundai in Kia. Skupina PSA je prav tako zelo dejavna pri razvoju alternativnih oblik mobilnosti, še posebej je to opaziti pri Peugeotu. Verjetno bo odločitev francoske vlade v podobno potezo prisilila tudi druge avtomobilske proizvajalce.

Seat že nekaj let prodaja svoj električni skiro. Foto: Gregor Pavšič