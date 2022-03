Nov velik mercedes: to so najnovejše podrobnosti #foto

EQS SUV je tretji Mercedesov električni model, narejen na arhitekturi, namenjeni izključno električnim vozilom. Kot prikazujejo fotografije, je zato v notranjosti prostoren in na las podoben limuzinskemu EQS. V ospredju sta gromozanski pokončno postavljen osrednji zaslon in čudovito oblikovana potniška kabina. Digitalni merilniki so serijski, na seznamu opcij pa je tudi tretja vrsta sedežev.

Trije zasloni s širino 1,4 metra

Mercedes-Benz je razvil nov "hiperdigitalni" zaslon, ki je širok kar 141 centimetrov in potnikom zagotavlja 2.432 kvadratnih centimetrov površine. To ukrivljeno enoto sestavljajo trije posamezni sestavni deli. Ti so namenjeni voznikovim merilnikom, osrednji del infozabavnim vsebinam in navigaciji, skrajno desni pa prilagajanju različne vsebine za sopotnika. Sistem se ponaša z osemjedrnim procesorjem s 24 gigabajti notranjega pomnilnika RAM.

Potnik na sovoznikovem sedežu bo lahko med vožnjo tako gledal film ali drugo vsebino. A voznik ne bo smel pogledovati vstran. Kamera bo nadzorovala njegov pogled, in če bo pogledal na desno stran, bo to zaznala in sovoznikov zaslon se bo samodejno zatemnil.

V tretji vrsti več prostora kot v običajnem GLE

EQS SUV ne bo prvi Mercedesov avto z opcijsko tretjo sedežno vrsto. A kot pravijo pri Mercedesu, je tukaj prostora za glave in noge potnikov v tretji vrsti največ, predvsem na račun električno pomične druge vrste. Če voznik ne potrebuje tretje vrste, pa bo po besedah Mercedesa prtljažnik vase sprejel štiri torbe za golf.

Tako kot pri zunanjem videzu so pri Mercedesu precej skrivnostni pri pogonskih opcijah. Žal niso razkrili nobenih uradnih podatkov, a najverjetneje lahko pričakujemo podobne številke kot pri limuzinskem EQS. To pomeni, da bo vstopni model imel 245 kilovatov in pogon na zadnji kolesni par, na bo različica s štirikolesnim pogonom in dvema elektromotorjema s 385 kilovati. Zagotovo bo kasneje na voljo tudi izvedenka AMG, pri EQS ima ta kar 533 kilovatov.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz