Nov udarec za ljubljansko letališče: (vsaj) do sredine decembra se umika easyJet

Po Wizzairu in Transavii je polete v London in Berlin odpovedal še easyJet.

Po Wizzairu in Transavii je polete v London in Berlin odpovedal še easyJet. Foto: Reuters

Na Letališču Jožeta Pučnika sicer gradijo nov, moderen terminal, a je epidemija, še preden bo končan novi terminal, z letališča odnesla številne nizkocenovne letalske prevoznike. Septembra sta polete ustavila Wizzair in Transavia, zdaj pa je britanski easyJet odpovedal vse polete v London med novembrom in sredino decembra, potem ko so pred dnevi do pomladi odpovedali že polete v Berlin. Ljubljansko letališče tako vsaj do sredine decembra oziroma na nekaterih linijah celo do spomladi ostaja brez nizkocenovnih povezav.

Odpovedani vsi poleti do sredine decembra

EasyJet je tako odpovedal vse polete iz Ljubljane v London, ki so bili načrtovani za začetek zimskega voznega reda. Po umiku Wizzaira in Vsaj do sredine decembra ostaja Letališče Jožeta Pučnika brez nizkocenovnega prevoznika. Foto: Reuters Transavie je easyJet še zadnji nizkocenovni prevoznik na Letališču Jožeta Pučnika.

Že septembru sta polete ustavila letalska prevoznika Wizzair in Transavia, prejšnji teden je poleti v Berlin odpovedal easyJet, zdaj pa omenjeni britanski prevoznik odpoveduje še vse polete iz Ljubljane v London od začetka zimskega voznega reda pa vse do sredine decembra. Novembra in do 11. decembra tako ne bo povezav z Londonom, takrat naj bi bila vzpostavljena linija z letališčem Luton in 17. decembra z letališčem Gatwick.

Do pomladi tako ne bo poletov v Berlin, na ljubljansko letališče pa se pred pomladjo ne bosta vrnila niti Wizzair in Transavia. Glede na grozovit padec potnikov (tabela spodaj) je tudi ta vrnitev za zdaj še pod vprašajem.

št. potnikov primerjava z 2019 januar 75.901 -26,9 % februar 80.107 -24,3 % marec 36.560 -72,7 % april 326 -99,8 % maj 217 -99,9 % junij 5.368 -97,2 % julij 21.378 -89,7 % avgust 28.590 -86,5 % SKUPAJ 248.447 -80,6 %

Vir: Fraport Ljubljana