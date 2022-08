Nov spektakel, osupljive hitrosti na Gorenjskem #video

Zmagovalec gorskohitrostne dirke proti Lučinam je vozil s povprečno hitrostjo 114 kilometrov na uro in to na zaviti cesti, ki sta jo upočasnili še dve šikani.

Federico Liber, zmagovalec gorske dirke v Lučinah. Foto: Gregor Pavšič Federico Liber je s športnim prototipom wolf GB že petič zmagal na gorski dirki v Lučinah, ki so jo letos pripravili že dvajsetič. Najhitrejši Slovenec je bil ponovno Milan Bubnič (lancia delta), ki je imel pred najbližjim zasledovalcem Darkom Peljhanom (VW polo proto) kar 20 sekund prednosti. Lučinska dirka tudi z znamenju odstopov, saj so po tehničnih okvarah odnehali tako Vladimir Stankovič (lola F3) kot tudi Janko Čebron (mitsubishi lancer) in Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). V razredu 3 na vrhu Anže Soklič (peugeot 306), v razredu 5a Anže Dovjak (peugeot 208 rally4), v razredu 56b Luka Oblak (škoda fabia), med starodobniki Matevž Korošec (BMW 328i) in med dekleti Tijana Vidmar (peugeot 106).

Vladimirju Stankoviču so se do odstopa nasmihale stopničke. Foto: Gregor Pavšič

Dvajseta izvedba gorskohitrostne dirke je pripadla Italijanu Federicu Liberju (wolf GB08), ki je letos dobil tudi že dirko na Gorjance. Za Liberja je to že peta zmaga na dirki proti Lučinam, s katero je najuspešnejši dirkač v zgodovini te dirke. Liber z atraktivnim športnim prototipom ni imel resnega tekmeca.

Med Slovenci se je tretje mesto v skupni razvrstitvi nasmihalo Vladimirju Stankoviču (lola F3), a v drugi tekmovalni vožnji so Stankoviča ustavile težave z elektroniko in lanski zmagovalec dirke tokrat ni uspel končati. Tako je bil najvišje uvrščeni slovenski voznik Milan Bubnič (lancia delta), ki je prepričljivo zmagal tudi v konkurenci državnega prvenstva. Tam Pivčan ni imel pravega tekmeca, saj je njegova prednost po treh vožnjah znašala kar 20 sekund pred Darkom Peljhanom (VW polo proto).

Milan Bubnič letos zanesljivo vozi proti naslovu državnega prvaka. Foto: Gregor Pavšič

Odlični Dovjak, v boju za drugo mesto dva odstopa

V prvih dveh vožnjah se je razplamtel ogorčen troboj za drugo mesto. Žal sta v zadnji vožnji odstopila tako ponovno izjemno hitri Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) kot tudi Janko Čebron (mitsubishi lancer). Ruzzier je po dveh vožnjah za Peljhanom zaostal 0,2 sekunde, Čebron pa že več kot dve sekundi. Po obeh odstopih je za Bubničem in Peljhanom tretje mesto v skupni razvrstitvi državnega prvenstva osvojil Anže Dovjak (peugeot 208 rally4).

Za Dovjaka je bila v Razredu 5a to tudi že tretja letošnja zmaga. Prvič je na gorski dirki nastopil pred enim letom prav v Lučinah. Dovjak, nekdanji smučar in kartist, tako vozi proti dvojenmu naslovu državnega prvaka - najhitrejši je bil spet tudi v mladinski kategoriji. V tej sta mu bila najbližje Mark Žgavec (citroen DS3) in Mark Ivanov (subaru impreza).

Drugo mesto v razredu 5a je pripadlo Blažu Cimrmančiču (peugeot 208 R2), ki je prvič vozil tovrstni dirkalnik in ugnal tudi bolj izkušenega Luko Brusa (ford fiesta rally4). Po odstopu Ruzzierja in Čebrona je v Razredu 3 slavil Anže Soklič (peugeot 306).

Atraktivne vožnje tudi v najmanjših razredih. Foto: Gregor Pavšič

Luka Oblak je zmagal v Razredu 5b. Foto: Gregor Pavšič

Eden od junakov dirke v Lučinah je bil Luka Oblak (škoda fabia), zmagovalec Razreda 5b. Oblak je že na treningih postavljal najboljše čase in pokazal favoritom, da bo tokrat kljub manj izkušnjam napadel sam vrh. To je pokazal tudi na dirki, kjer je z resda majhno prednostjo dobil vse tri vožnje.

Pred aktualnim prvakom Klemnom Trčkom (MG ZR 105) je imel Oblak le dobro sekundo prednosti. Trček je bil lahko vesel tudi drugega mesta, s katerim je utrdil vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva. Njegov sin Nejc Trček (MG ZR 105) je po tehnični okvari odstopil, zmagovalec dirke na Gorjance Jan Pivk (MG ZR 105) je bil tretji.

Najhitrejše dekle na dirki je bila Tijana Vidmar. Foto: Gregor Pavšič

Gašper Kos je prvič zmagal v pokalu Twingo. Foto: Gregor Pavšič Majhne razlike so bile pričakovano tudi v pokalu Twingo. Svojo prvo zmago je z odlično vožnjo dosegel Gašper Kos, ki je pobudo prevzel že na treningih. Najhitrejša vožnja dneva je sicer pripadla drugouvščenemu Davidu Stušku, a je v skupni razvrstitvi za Kosom vseeno zaostal za sekundo. Tretje mesto je pripadlu aktualnemu prvaku Mihi Fabijanu, zmagovalcu prve gorske dirke v Tolminu. Zaostanek Fabijana za Kosom je bil 4,4 sekunde. V prvi peterici sta bila še Ožbej Jereb in Gregor Bovha.

Omenimo še razvrstitev deklet, kjer je bila na dirki najuspešnejša Tijana Vidmar (peugeot 106). Nastopilo je šest voznic, tri so uspešno pripeljale do cilja. Med starodobniki sta bila najuspešnejša Matjaž Korošec (BMW 328i) in Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe).

Državno prvenstvo v gorskih dirkah se bo nadaljevalo od 2. do 4. septembra v Ilirski Bistrici, kjer bo na sporedu tradicionalna dirka za evropsko prvenstvo.