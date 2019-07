Nov rekord, žal tudi smrtna nesreča odličnega motorista

Carlin Dunne je bil odlični motorist, ki je v svojem razredu na Pike's Peak zmagal že štirikrat. Z Ducatijevim prototipom je bil tudi letos po kvalifikacijah najuspešnejši in se je na dirki na progo podal kot zadnji motorist. Vmesni časi so napovedovali nov vrhunski rezultat, toda Dunne je tik pred ciljem padel in v nesreči izgubil življenje. Od leta 1916 je bila to sedma žrtev te slavne dirke v ameriški zvezni državi Kolorado.

Zmaga Britancu s prototipom

Po lanskem rekordu Volkswagnovega električnega prototipa ID.R, letos na štartu ni bilo pravih tovarniških ekip. Prvič je zmagal Robin Schute, Britanec iz Kalifornije, ki je dosegel čas 9 minut in 12 sekund. Vozil je športni prototip Wolf GB08 s Hondinim motorjem.

Lanski rekord Romaina Dumasa je znašal 7 minut in 57 sekund.

Bentley s continentalom GT do novega serijskega rekorda

Nov rekord med serijskimi vozili je uspel Bentleyju. Na progi, ki se prek 20 kilometrov dvigne z nadmorske višine 2.835 metrov na 4.298 metrov, je continentala GT vozil večkratni zmagovalec dirke Rhys Millen. Dosegel je čas 10 minut in 18 sekund.

Njegov avtomobil je poganjal šestlitrski motor twin-turbo W12 z močjo 626 'konjev' in 900 njutonmetri navora.