Nov posel za Madžare: Kitajci odpirajo zanimivo tovarno

Prvi prodajni salon v Oslu in limuzinski nio ET7. Naslednji pomemben model bo športni terenec ES8. Foto: NIO Nio je kitajsko zagonsko podjetje za izdelavo električnih avtomobilov, ki z njimi odkrito cilja tudi na evropski avtomobilski trg. Kitajci bodo septembra odprli svojo prvo tovarno izven Azije, in sicer v Pešti, vzhodnem delu madžarske Budimpešte. V tej tovarni ne bodo izdelovali avtomobilov, temveč bodo tam opravljali celoten postopek razvoja in izdelave naprav za zamenjavo baterij vozila na poti.

Nio je namreč proizvajalec, ki stavi na potencial hitre menjave baterij na poti za povečan doseg. Skupno nameravajo globalno postaviti štiri tisoč postaj za zamenjavo, od tega četrtino izven Kitajske.

Nio je letos do konca julija dostavil 60.879 avtomobilov, kar je bilo 22 odstotkov več kot v prvih sedmih mesecih lanskega leta. Skupno so do zdaj dostavili 227.949 avtomobilov (do 31. 7. 2022).

Uradna napoved načrtov na Madžarskem. Novo tovarno bodo postavili na približno deset tisoč kvadratnih metrih. Foto: Nio

Po Norveški že letos tudi v Nemčijo, na Nizozemsko, Švedsko in Dansko

Nio se bo partnersko povezal tudi s Shellom, ki bo pomagal ob cestah graditi postaje za zamenjavo baterij, obenem bo za vozila te kitajske znamke odprl mrežo lastnih električnih polnilnic.

Kitajsko podjetje namerava že proti koncu leta avtomobile prodajati v več evropskih državah. Najprej jih bodo ponudili Nemcem, Nizozemcem, Švedom in Dancem. Že lani so sicer odprli prvi prodajni salon v Oslu in Norvežanom tudi že poslali prve primerke vozila ES8.