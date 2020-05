Nov mercedesov dvojček za hedoniste #foto

Mercedes-Benz je zaradi prekinitve avtosalona v Ženevi nekoliko zamaknil predstavitve družine razreda E. Prva je na vrsto prišla limuzina, zdaj so javnosti pokazali še kupeja in kabrioleta, ki sta tako kot limuzina dobila enak tretma - več varnostnih pomagal, več tehnoloških bonbončkov, vizualno spremembo in novo notranjost.

Najbolj očitna sprememba je sprememba sprednjega dela, čeprav razred E že od svoje četrte generacije oblikovno ne izstopa več. Pod taktirko Mercedes-Benzovega vodje zunanjega oblikovanja Roberta Lešnika je že v prejšnji generaciji razred E povzel oblikovalski jezik, ki je bil skupen z razredoma C in S. Ob prenovi kupeja in kabrioleta so pri Mercedes-Benzu preoblikovali žaromete (serijski LED, za doplačilo matrični LED), prav tako tudi sprednji odbijač in masko motorja. Zanimivo, povsem enaki ostajajo zadnji žarometi, ki so jih prenesli od modela pred prenovo.

Več novosti v potniški kabini

Če bo imel marsikdo težave pri razlikovanju med starim in novim modelov, bo to lažje ob pogledu v potniško kabino. Poleg posodobljenih materialov in povsem novega volanskega obroča sta velika novost tudi 12,3-palčna digitalna zaslona. Tako kot pri drugih modelih je eden namenjen merilnikov in drugi nadzoru praktično vseh naprednih elementov avtomobila.

Nadzor nad osrednjim ekranom je prevzela na dotik občutljiva ploščica, ki zamenjuje vrtljivo stikalo. Voznik lahko prilagaja videz merilnikov preko na dotik občutljivih površin na volanskem obroču, s sistemom MBUX pa prihaja tudi glasovno upravljanje z umetno inteligenco.

Tako kupe kot tudi kabriolet sta prevzela oblikovne linije že predstavljene limuzinske različice. Foto: Mercedes-Benz

Poudarek na elektrifikaciji motorjev

Serijsko je opremljen s samodejnim zaviranjem v sili, parkirnim pomočnikom s 360-stopinjsko kamero in sistemom za vozila v mrtvem kotu. Seznam varnostno-asistenčnih sistemov je precej dolg, a razen prej naštetih so vsi sistemi na voljo za doplačilo.

Kar sedem modelov razreda E bo na voljo s priključno hibridnim pogonom, ki je tudi sicer med glavnimi poudarki Mercedes-Benzove strategije elektrifikacije. Moč bencinskih motorjev bo znašala od 115 do 270, pri dizelskih pa od 118 do 243 kilovatov. Med motorji so tako štiri- kot tudi šestvaljniki.

Štirivaljni bencinski motor so tokrat prvič povezali z drugo generacijo integriranega štartnega generatorja, ki prinaša dodatnih 15 kilovatov moči in 180 njutonmetrov navora. Modeli s tem motorjem bodo imeli tudi 48-voltni električni sistem. S podobnim sistemom je opremljen tudi šestvaljni bencinski motor.

Kupe in kabriolet bosta na slovenske ceste zapeljala v drugi polovici leta.

Foto: Mercedes-Benz

V notranjosti je največja novost dvojni 12,3-palčni zaslon in sistem MBUX. Foto: Mercedes-Benz