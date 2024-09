Vodilni kitajski avtomobilski proizvajalec BYD je letos v prvih osmih mesecih že prodal milijon električnih avtomobilov. Natančno število znaša 1.004.623 - to je 12 odstotkov več kot je bil izkupiček družbe v lanskem enakem obdobju, ko so na ceste poslali dobrih 897 tisoč električnih avtomobilov.

Za BYD rekordni avgust

Podlaga za rast so bili predvsem zelo dobri prodajni rezultati v avgustu. BYD je skupno prodal 373 tisoč avtomobilov novih energij (NEV), kar je bil zanje nov mesečni prodajni rekord. Avgusta so tako prodali 222 tisoč priključnih hibridov, kar je bilo kar 46 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Priključni hibridi so trenutno za BYD glavni temelj prodajne rasti. Kljub temu raste tudi prodaja električnih vozil - avgusta so jih prodali skoraj 149 tisoč, kar je bilo dva odstotka več kot avgusta lani. To je zadoščalo za dosego mejnika in prodaje milijon električnih vozil že v prvih osmih mesecih leta. Kot že rečeno, na letni ravni je rast prodaje električnih za BYD 12-odstotna.

Obeta se reorganizacija v Evropi

Zmanjšuje pa se tudi odvisnost od domačega kitajskega trga. Letos so obseg prodaje na tujih trgih povečali za 26 odstotkov.

Prodaja v Evropi za zdaj ni navdušujoča in tudi zato bo BYD spremenil organizacijo prodaje, ki jo je do zdaj zanje vodil švedski trgovcev Hedin Group. BYD bo tako prodajo v Evropi kmalu vodil samostojno.