BYD je že 30 let stara avtomobilska znamka, ki se zadnja leta posveča le še avtomobilom s priključnim kablom – povsem električnim vozilom in priključnim hibridom. Njihov obseg proizvodnje in prodaje je skokovito narasel in BYD je danes največji kitajski proizvajalec avtomobilov.

Za BYD jubilejni devetmilijonti avtomobil je bil yangwang U9.

Dosegli so nov mejnik. V zadnjih treh mesecih so izdelali en milijon tovrstnih vozil, ki jih na Kitajskem združujejo pod oznako "nova energijska vozila" (NEV). Skupno število izdelanih vozil z oznako BYD je doseglo mejo devet milijonov.

Letos globalno 29 odstotkov boljša prodaja kot lani

Prvi milijon so izdelali šele leta 2021, kar jasno kaže na hitro širitev proizvodnje v zadnjih treh letih. BYD je vstopil tudi na trge izven Kitajske. Prišli so tudi že v Evropo, kjer pa je za zdaj prodaja še skromna. Čez dve leti bodo na Madžarskem odprli svojo prvo avtomobilsko tovarno v Evropi.

V prvih osmih mesecih letošnjega leta je BYD prodal 2,3 milijona avtomobilov, kar je 29 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Foto: BYD