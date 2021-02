Nov Maseratijev SUV: Alfina osnova, a lastni motorji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Maseratiju so fotografije zamaskiranega novega avtomobila posneli pred tovarno v Modeni. Fotografije namenoma niso ostre, da okrog avtomobila ohranjajo precej skrivnostnosti. Najprej so jih poslali zaposlenim, da so jih ti delili prek družbenih omrežij.

Novi grecale, imenovan po močnem severovzhodnem vetru v Sredozemskem morju, bo nastal na enaki platformi kot alfa romeo stelvio. Izdelovali ga bodo v tovarni v Cassinu, v katero bo Maserati vložil 800 milijonov evrov. Grecale, tekmec porscheja macana, bo pri Maseratiju dopolnil ponudbo vozil. Ob obstoječem večjem levanteju bodo tako dobili še drugi športni terenec.

Foto: Maserati

Prihodnje leto bo grecale na voljo tudi v povsem električni različici. Čeprav si platformo deli s stelviom, bodo pri klasičnih različicah uporabili Maseratijeve motorje.

Do leta 2025 nameravajo pri Maseratiju delež športnih terencev pri svoji prodaji povečati na 70 odstotkov. Iz Modene v prihodnjih dveh letih prihajata novi generaciji levanteja in quattroporteja, ob lani razkritem MC20 pa na ceste prihajata tudi nova granturismo in grancabrio. Oba bosta na voljo tudi z električnim pogonom.

Foto: Maserati