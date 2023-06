Nov avtomobil v Sloveniji, prvi preizkus ga čaka v Dalmaciji

S športnim prototipom osella PA21 bo v Dalmaciji prvi slovenski kandidat za visoka mesta v skupni razvrstitvi Vladimir Stankovič, v konkurenci državnega prvenstva pa bodo oči spet uprte v Milana Bubniča (lancia delta). Pivčan je letošnjo sezono v Rechbergu začel z zmago, na dirko v Skradinu pa ima prav tako lepe spomine.

Z novo zmago bi si lahko Bubnič privozil odlično izhodišče pred začetkom slovenskih gorskih dirk, ki sledijo v poletnih mesecih - naprej Gorjanci, nato Podnanos in konec poletja še Ilirska Bistrica.

Matevž Čuden je Porschejev dirkalnik preizkusil na stezi v italijanskem Misanu. Foto: osebni arhiv

Čuden na dirko prvič s porschejem GT3

Na dirki pri Šibeniku sicer ne bo Mateja Grudnika (renault clio), ki je Bubniča ugnal ob koncu lanske sezone v Podnanosu. Najresnejša tekmeca bosta Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki je po Rechbergu nadgradil dirkalnik in ga bolje nastavil za delovanje na gorskih, ne več krožnih dirkah, ter Matevž Čuden, ki se bo prvič predstavil s porschejem GT3. Čuden je prodal renault clia, prvič pa bo sedel za volanom avtomobila tako visokega razreda. Gre za različico 991.2 z letnico izdelave 2018.

Bubnič in Čuden sta po zmogljivostnem dejavniku oba del razreda 2, prav tako tudi Sanja Smrdelj (yugo integrale).

Honda civic za Denisa Mikuletiča Foto: osebni arhiv

V razredu 1 sta prijavljena dva voznika (Filip Tornič Milharčič in Dejan Mašera), v razredu 3 pa poleg Dovjaka še Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). V razredu 4 bo na štartu Boštjan Baša (renault clio RS). Veliko večja je konkurenca v razredu 5. Najprej je tu podrazred 5a, v katerem bi lahko na štartu videli Aleša Preka (honda civic) in Gašperja Kosa (peugeot 208 R2), pa tudi izkušenega Alojza Udovča (renault clio) in zmagovalca uvodne dirke Klemna Trčka (renault clio RS). Novost bo tudi honda civic Denisa Mikuletiča. Dirkalnik so pred dvema letoma pripeljali iz Bosne in Hercegovine, ga temeljito obnovili in zdaj je pripravljen za prvo dirko.

V razredu 5b je prijavljenih šest voznikov, zmago z uvodne dirke brani Nejc Trček (MG ZR 105).

Na dirko so prijavljene tudi štiri voznice, poleg omenjene Smrdeljeve še Ana Trček (ford fiesta rally4), Lina Vidmar (autobianchi A112) in Maša Eržen (peugeot 306).

Med osmimi prijavljenimi starodobniki bo zmago iz Rechberga branil Boštjan Urbančič (fiat 128).