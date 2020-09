Nov avtomobil, namenjen vožnji v službo in nazaj

Mazda ima prvi električni avtomobil, in ta je lahko dopolnilo domačega voznega parka s prevoznim sredstvom, namenjenim vsakodnevni vožnji v službo in po rutinskih opravkih. Je za tako omejeno vlogo kakovostno celo predobra in zato ob skromnem dosegu pod 200 kilometri tudi dokaj draga?

Električne avtomobile lahko z vidika namembnosti razdelimo v dve skupini. V prvi so za zdaj redkejši in tudi dražji avtomobili, ki lahko zaradi večje baterije in tudi prostornosti (vsaj v Sloveniji) opravijo vlogo prvega in edinega družinskega avtomobila. V drugo skupino pa uvrščamo avtomobile, ki so bistveno manjši in imajo majhen doseg, s tem pa so izdelani po meri predvsem vsakodnevnih delovnih migrantov. To je tistih voznikov, ki baterijo polnijo doma, vsak dan za vožnjo v službo opravijo od 100 do 200 kilometrov, za konce tedna pa imajo doma na voljo še en klasičen bencinski ali dizelski (večji) avtomobil.

Mazdo poganja elektromotor z močjo 107 kilovatov in 271 njutonmetri navora, baterija na dnu avtomobila pa ima neto kapaciteto 32 kilovatnih ur (bruto 35 kWh). Moč polnjenja prek enosmernega toka DC je do 50 kilovatov, pri izmeničnem toku AC pa je omejena na 6,6 kilovata. Najvišja hitrost avtomobila se giblje okrog 140 kilometrov na uro.

To je za Mazdo prvi velikoserijski električni avtomobil. Do konca poslovnega leta (za Japonce do konca marca 2021) bi lahko v celotni Mazdini prodaji v Evropi predstavljal sedemodstotni delež. Foto: Gregor Pavšič

V to skupino sodi tudi mazda MX-30, sploh prvi elektrificirani avtomobil tega japonskega proizvajalca. Pri Mazdi so sicer dolgo precej glasno pod vprašaj postavljali pomen električnih vozil, a vsaj z vidika zniževanja lastnega izpusta CO2, so zdaj izdelali prvega. Pri zasnovi so bili kljub temu še namensko zadržani. MX-30 ima za današnje standarde namreč majhno baterijo s kapaciteto 32 kilovatnih ur. To je na primer 4 kWh manj kot osnovni nissan leaf in 20 kWh manj kot renault zoe.

Pri Mazdi to razlagajo z dejstvom, da manjša baterija tudi ustrezno zniža celoten življenjski izpust CO2 posameznega avtomobila. Manjša kot je baterija, manjši izpust je potreben za njeno izdelavo.

V praksi ima MX-30 ob kombinirani vožnji manj kot 200 kilometrov dosega, kolikor sicer znaša uradni doseg po WLTP. To bi sicer ciljni skupini voznikov lahko ustrezalo, a za ceno okrog 35 tisočakov so na trgu že električni avtomobili s primerljivo praktičnostjo in tudi z dvakrat večjim dosegom.

Ob uporabi nizkotarifne električne energije se lahko s takim avtomobilom vozimo za manj kot tri evre na sto prevoženih kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Počutje za volanom je odlično in iz tega vidika je to čistokrvna mazda, enako velja tudi za izbiro materialov. Foto: Gregor Pavšič

Vrhunska kakovost notranjosti in dodaten zaslon za klimatsko napravo

Mazda je svoj novi avtomobil izdelala z odliko, tudi MX-30 predstavlja pravzaprav premijsko kakovost v svojem razredu. Počutje v notranjosti je prijetno, kar nekaj je tudi zanimivih materialov - na primer veganski nadomestek usnja, oblazinjenje iz reciklirane plastike in dodatki plute. Ste vedeli, da je bila Mazda pred 100 leti proizvajalec zamaškov iz plute in da so prvi osebni avtomobil izdelali šele leta 1960?

Novost v mazdah je dodaten zaslon na dnu sredinske konzole, ki je namenjen le upravljanju s klimatsko napravo. Ta ima ob robu kljub temu tudi klasična gumba za nastavljanje temperature.

Zadnja vrata so vpeta zadaj in se odpirajo navzven do kota 82 stopinj. Foto: Gregor Pavšič

MX-30 nima klasičnega stebrička B, in tako nudi enak tip odpiranja stranskih vrat, kot ga poznamo pri električnem BMW i3. Zadnja vrata so torej vpeta zadaj in ne spredaj. Če jih želimo odpreti, moramo najprej odpreti sprednja vrata. Na odprtem parkirišču je do zadnjih sedežev dostop lažji, na majhnem prostoru natrpanega parkirišča pa je uporabnost takega (redkega) sistema precej manj prijazna.

Prostornost zadaj je prav tako bolj zasilna in skladna z namenom, da bosta MX-30 vozila kvečjemu dva potnika in da bo za družinske izlete doma čakal dodatni večji avtomobil.

Električna mazda ima v svojem cenovnem okviru veliko konkurence

Mazda bo letos v Slovenijo poslala največ dvajset MX-30, kvote za prihodnja leta bodo še dorekli. Cena avtomobila znaša vsaj 34.490 evrov, čemur lahko odštejemo še šest tisoč evrov subvencije Eko sklada.

MX-30 se tako cenovno postavlja ob bok renault zoe z najvišjo stopnjo opreme, prihajajočega peugeota e-208, tudi hyundai ioniqa, prav tako osnovnega nissan leafa in osnovnega volkswagna ID.3. Z vidika kakovosti bo MX-30 prav gotovo sodil v sam vrh električnih avtomobilov in kakovostno naštete lahko prekaša, toda cena glede na razpoložljiv doseg ni majhna. Osnovni leaf na cesti zmore do 250, enako tudi peugeot e-208, ioniq se uspe približati celo 300-kilometrski meji. Zoe uspe poseči celo krepko prek te meje.

250 evrov za mesečni obrok ali za bencin oziroma dizel?

In pri izračunu uporabnosti elektropogona in vlogi drugega družinskega avtomobila lahko šteje vsak evro, kar pri osnovni nalogi vsakodnevnega delovno-migracijskega avtomobila še posebej poudarjamo. Sto prevoženih kilometrov bi na elektriko stalo manj kot tri evre, tudi desetletni kredit prek Eko sklada pa prinaša mesečni obrok pod 250 evri.

In spet dilema: nameniti ta denar obroku za avtomobil ali zgolj strošku bencina-dizla za klasičen avtomobil?

Pri Mazdi dozdajšnih voznikov klasičnih avtomobilov nočejo preveč šokirati in zato so tudi ohranili klasično prestavno ročico sicer brezstopenjskega menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Dodatnik zaslon za klimatsko napravo ob strani ohranja tudi klasične gumbe. Foto: Gregor Pavšič

