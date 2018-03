Norvežani bodo sneg plužili s samovozečimi plugi

Švedsko podjetje Semcon je na norveškem letališču Leirin predstavilo prve avtonomne pluge, ki bodo z učinkovitim in hitrim odstranjevanjem snega z letaliških stez ob sneženju pripomogli k zmanjšanju zamud. Na prvem uradnem preizkusu na začetku tedna sta dva samovozeča pluga delovala v tandemu in na letališču, ki je od Osla oddaljeno 200 kilometrov, uspešno čistila steze.

[video: 67957 / ]

Avtonomno čiščenje snega ne glede na vreme

20 metrov dolg in 5,5 metra širok avtonomni plug so za letalsko družbo Avinor razvili pri Yeti Snow, katerega delna lastnika sta Sencom in Øveraasen. Ena glavnih prednosti samovozečih plugov je čiščenje letališke steze v formaciji. Več enot deluje v polnem sožitju druga z drugo, zato zelo hitro in s kirurško natančnostjo očistijo letališče. Na uro lahko očistijo kar do 357.500 kvadratnih metrov površine.

''Izdelali smo sistem, ki ustvari digitalne vzorce za avtonomno odstranjevanje snega na letališčih. Sistem lahko prenese te vzorce in nadzoruje več vozil hkrati s pomočjo RTK GPS ter izvaja meritve za natančen položaj. Vse skupaj komunicira prek modemov 4G,'' je na prvem javnem preizkusu povedal John Emil Halden, projektni vodja pri Semconu.

Avtonomni plugi delujejo v formaciji, zato je čiščenje snega hitro in natančno. Foto: Yeti Snow Tech Na uro lahko očistijo 357.500 kvadratnih metrov površin. Foto: Yeti Snow Tech

Prvi uradni preizkus so opravili na norveškem letališču. Foto: Yeti Snow Tech

Pozimi zamude letal nastajajo zaradi počasnega odstranjevanja snega

''Avtonomni plugi bodo letališčem po vsem svetu dovolili pospeševati aktivnosti in zmanjševati zamude. To je dober prikaz, kako avtonomno vozilo lahko poveča dobičkonosnost in prinese dodatno vrednost ljudem,'' je v izjavi zapisal Markus Grandlund, izvršni predsednik Semcona.

Številna letišča po svetu se na vsak način trudijo v zimskih razmerah povečati varnost in učinkovitost. Pristajalne in vzletne steze morajo biti povsem očiščene, ob prepozni aktivaciji plugov pa avioni za nekaj časa obtičijo na tleh. Ker morajo službe ob močnem sneženju poklicati usposobljene voznike, so avtonomni plugi dobrodošla sprememba. Še posebej, če upoštevamo njihovo natančno in usklajeno delovanje ter hitro aktivacijo.