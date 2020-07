Nora kazen v Italiji: izmerili so mu več kot 700 km/h

V Italiji je voznik ford focusa dobil kazen za prehitro vožnjo. Vse skupaj ne bi bilo nič posebnega, toda zaradi napake na radarju naj bi vozil 703 kilometre na uro. Policisti niso preverili hitrosti in mu poslali položnico v višini 850 evrov, na njegov račun pa dodali še deset kazenskih točk - precej malo glede na to, da je hitrost presegel za desetkrat.

Kot so pisali lokalni mediji, je bila na tistem odseku ceste omejitev postavljena na 70 kilometrov na uro. Zaradi napake na radarju je voznik focusa na dom dobil kazen za prekršek, na kateri je bilo zapisano, da je na cesti v občini Offagna vozil 703 kilometre na uro in za desetkrat presegel dovoljeno hitrost.

Napako so spregledali tudi na policiji

Napako na radarju in nepravilno izmerjeno hitrost so spregledali na policijski postaji ter vozniku poslali 850 evrov kazni in mu Najhitrejši focus je tisti z oznako RS, a tudi ta ima elektronsko omejeno najvišjo hitrost nastavljeno na 250 kilometrov na uro. Kljub temu je nemogoče, da bi na običajni cesti dosegel izmerjeno hitrost. Foto: Klemen Korenjak naložili še deset kazenskih točk. Glede na to, da ima najhitrejši focus RS hitrost omejeno na 250 kilometrov na uro, je nemogoče, da bi tudi brez blokade hitrosti dosegel takšno hitrost.

Po opozorilu voznika in očitni napaki pa policisti kazni niso preprosto preklicali. Giovanni Strologo, tiskovni predstavnik lokalnega oddelka za ceste, je predlagal, naj policist ne prekličejo kazni, ampak naj voznik plača kazen in potem zaprosi za kompenzacijo. Odločitev o nadaljnjih korakih ali razpletu do danes še ni znana, a voznik bo moral preplezati še kar nekaj birokratskih ovir, da se bo rešil te nepotrebne kazni.