Nora ideja: bencin natočila kar v vrečko #video

Ko misliš, da si videl že vse, nato pa te posnetek ženske, ki v vrečko toči bencin, kljub temu šokira. Svetovni splet je te dni preplavil posnetek, na katerem voznica v plastično vrečko toči bencin, to pa potem preprosto odloži v prtljažnik. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je takšno dejanje neodgovorno in predvsem nevarno.

Bizaren videoposnetek je nastal v ameriškem mestu Houston in prikazuje, kako ženska v plastično vrečko toči bencin na bencinski črpalki. Namesto v primerno kantico se je odločila za precej težjo in nevarnejšo pot. Po koncu točenja je namreč s skrajnimi močmi premaknila vrečko, ki pa je zaradi prevelike mase začela puščati.

Z dna vrečke je začelo kapljati, ženska pa je težavo rešila tako, da je plastično vrečko obleka v novo plastično vrečko. S tem je vsaj za nekaj časa preprečila puščanje bencina. Po uspešni operaciji je nato bencin le odložila v prtljažnik.

Še preden je avtor posnetka začel snemati, so žensko mimoidoči opozorili na nevarnost in ji priporočili, naj tega ne počne. Vse je ignorirala in nadaljevala svoje početje. Ali je sedla za volan in odpeljala, posnetek žal ne prikazuje.