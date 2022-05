Nič več ženska, na čelu družbe AMZS novi direktor

Nadzorni svet AMZS, družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu – ta je v stoodstotni lasti Avto-moto zveze Slovenije –, je za novega direktorja za obdobje petih let imenoval Zorana Miloševiča. Dozdajšnji direktorici Luciji Sajevec mandat preneha z današnjim dnem (6. maj 2022).

Miloševič, univerzitetni diplomirani ekonomist, ima bogate izkušnje z vodenjem različnih poslovnih področij – od razvoja avtomobilskih zavarovanj do trženja zavarovanj, digitalizacije, poslovnih tehnologij, inovacij in korporativne strategije. V družbi Petrol je od leta 2021 direktor Službe za strategijo, pred tem pa je bil skoraj 20 let zaposlen v Zavarovalnici Triglav.

Družba AMZS obstaja 16 let

Avto-moto zveza Slovenije je družbo AMZS ustanovila leta 1996. Danes ima v 30 centrih po vsej Sloveniji 435 zaposlenih. Najpomembnejše storitve, ki jih opravlja za člane AMZS in druge udeležence v prometu, so tehnični pregledi, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, storitve registracije vozil, opravljanje pomoči na cesti, prevoz vozil, mehanične, vulkanizerske storitve in druge tehnične storitve, izvajanje programov varne vožnje in zakonsko predpisanih usposabljanj za voznike, oddajanje prostorov v najem ter prodaja potrebščin za avtomobiliste in njihova vozila.