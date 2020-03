Nič več rabljenih avtov v Srbijo, prodaja tam teče naprej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi širjenja koronavirusa je uvoz rabljenih avtov v Srbijo vsaj za nekaj časa onemogočen, a to ne pomeni konca prodaje rabljenih avtov v Srbiji. Kljub zaprtju uradov je tam prodaja mogoča pri prodajalcih, saj jim ni treba skleniti kupo-prodajne pogodbe in plačati davka za spremembo lastništva. Pri nas je trenutno nemogoče kupiti rabljen avto, saj zaradi zaprtja uradov ni mogoč prepis avtomobila.

Kot je pojasnil Branislav Grkovič iz podjetja Polovniavtomobil, na srbskem trgu še vedno vlada kar precej zanimanja za nakup rabljenih avtomobilov, nakup pa je kljub zaprtju določenih uradov še vedno mogoč. "Če kupec avto kupuje pri prodajalcu rabljenih avtov, ni treba izpolniti kupo-prodajne pogodbe in plačati davka, kot je to potrebno pri nakupu avta od fizične osebe. Vsi prodajalci se dodatno trudijo in pomagajo kupcem, da jim čim hitreje omogočijo pridobitev registrskih tablic," je dejal Grkovič za B92.

Nič več uvoza iz tujine

Zaradi izbruha koronavirusa se je uvoz rabljenih avtov v Srbijo prekinil, uradi in notarji pa so dosegljivi le za nujne primere. Ker ureditev Pri nas prodaja rabljenih avtov stoji, v Srbiji so onemogočili uvoz rabljenih avtov, a trgovci se še trudijo prodajati. Foto: Reuters dokumentacije za nakup rabljenega avta ne spada med nujne stvari, se je prodaja rabljenih avtov v Srbiji praktično ustavila. Nekatere občine zavračajo plačilo davka, ki so ga nekateri plačali pri nakupu rabljenega avta. Edina možnost je tako nakup od registriranega prodajalca, a tudi tukaj je pot zdaj dolga.

Kupec mora slediti navodilom pristojnih organov, poslati elektronsko sporočilo ministrstvu za notranje zadeve in počakati na navodila, kako nadaljevati nakup rabljenega avtomobila. Zaradi oteženih razmer nakupa rabljenega avta je kupcev bistveno manj, a kot pravi Grkovič, je še nekaj takih, ki so pripravljeni pretrpeti to birokratsko težavo.

Pri nas prodaja rabljenih avtomobilov ustavljena

Ker so pri nas zaprti vsi uradi, nakupa rabljenega avtomobila ni mogoče opraviti. Zaradi ukrepov vlade ni mogoče opraviti tehničnega pregleda, začasno je nemogoče plačati zavarovanje, opravljati vozniški izpit in registrirati nov ali star avtomobil. Nekateri servisi so sicer odprti, a saloni za prodajo novih avtov ostajajo zaprti. Pri AMZS deluje 24-urna pomoč na cesti.