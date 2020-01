Nič več kot nekoč: Lamborghini prodal več SUV-jev kot superšportnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobilski svet se spreminja tudi za kultno znamko Lamborghini. Lani so prodali 8.205 avtomobilov, kar je njihovo najuspešnejše leto do zdaj. V primerjavi z letom 2018 so prodajo povečali za celih 43 odstotkov. Podatek, da jim je uspelo kljub vrtoglavim cenam vsak dan prodati 22 novih lamborghinijev, je prav tako vreden omembe.

Skoraj vsak drugi prodani lamborghini že urus

Zasluge za skokovito rast prodaje gredo športnemu terencu urusu. Prodali so jih kar 4.962, tako da se urus znotraj znamke Lamborghini lahko pohvali s 60-odstotnim deležem.

Urus je z osemvaljnim motorjem in več kot 600 "konji" eden najbolj "divjih" športnih terencev. Pri Lamborghiniju je prodajno pričakovano ugnal supešportnika, kot sta huracan in aventador. Višja prodaja prinaša tudi dobre poslovne rezultate, na podlagi katerih bi lahko Lamborghini v prihodnje predstavil nove superšportnike. To jim navsezadnje zelo dobro uspeva tudi z omejenimi serijami avtomobilov, kot je bil model siam.